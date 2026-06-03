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Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Subianto tarafından kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta temasları kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarının ardından Endonezya'ya geldi. Fidan, başkent Jakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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