Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, "Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz." dedi.

"AKILDAN GEÇİRİLMESİ BİLE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Montrö Sözleşmesinin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz." diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİMİZİ ARTTIRMA İRADESİNİ KARŞILIKLI ORTAYA KOYDUK"

Fidan, Bulgaristan ile Türkiye'nin güvenlik alanında işbirliği olduğunu belirterek, "Terörizm ve düzensiz göç gibi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, ilgili tüm kurumlarımızla, makamlarımızla bu alanlarda da işbirliğimizi arttırma iradesini karşılıklı ortaya koyduk." dedi.

Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman nüfusun iki ülke ilişkilerinin bir diğer önemli boyutunu teşkil ettiğini vurgulayan Fidan, "Soydaşlarımızın vatanları olan Bulgaristan'daki refahı ve huzuru ülkemiz için önemli konulardan biridir. Bu vesileyle, soydaşlarımızı da gönülden selamlıyorum. Bulgar hükümetlerine de bu konudaki çalışmalarından ötürü de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA"

Fidan, Bulgaristan'daki Türk kültürel mirasının iki ülke arasındaki işbirliği ruhuna yakışır şekilde restore edilerek ayağa kaldırılmasına büyük önem verildiğini kaydederek, bu konuda Bulgaristan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Gabriel ile iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını anlatan Fidan, özellikle Ukrayna'daki savaşın giderek artan olumsuz etkileri karşısında alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Fidan, Türkiye ve Bulgaristan'ın Karadeniz'e kıyısı olan NATO müttefikleri olduğuna işaret ederek, "Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ülkelerimiz için hayati önem taşımakta. Bu çerçevede, Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de bir tırmanmaya yol açmamasına büyük önem atfediyoruz. Ticari seyrüsefer serbestliğinin yeniden test edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili taraflarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.