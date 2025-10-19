Bakan Fidan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladığı paylaşımında, "Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA