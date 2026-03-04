Haberler

Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

BAKAN FİDAN'DAN TELEFON TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan; Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

