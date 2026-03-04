Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü
BAKAN FİDAN'DAN TELEFON TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan; Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı