Bakan Fidan, CICA Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Bakü'de gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; CICA Dönem Başkanı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve, üye devletlerin yanı sıra, gözlemci ülkeler ile CICA ortağı ve gözlemcisi uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek. Asya'da küresel siyaset ve ekonomi üzerinde belirleyici rol oynayan aktörlerin ortak önceliklerini ve iş birliği alanlarını ortaya koyması bakımından önem taşıyan zirvede; Azerbaycan'ın, dönem başkanlığı sürecinde 'Asya'da Daha Güçlü CICA, Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla gündemine aldığı konuların ön plana çıkması bekleniyor. Zirvede, sonuç belgesi niteliğini taşıyacak 'Bakü Deklarasyonu' ile 'İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama'nın kabul edilmesi ve Laos'un yeni üye olarak katılımının ilan edilmesi öngörülüyor.

BAKAN FİDAN'IN HİTABI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, zirve toplantısında hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın, zirvedeki hitabında ve zirve marjında gerçekleştireceği ikili görüşmelerde küresel krizler ve jeopolitik gelişmelerin yol açtığı sınamalar karşısında, istişare, uzlaşı, karşılıklı güven ve bölgesel sahiplenme anlayışına dayalı ortak çözümler üretilmesinin önemini vurgulaması, bu kapsamda, etkin çok taraflı diplomasinin korunması ve güçlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'de soykırımını sürdürdüğünü, işgalini genişlettiğini ve insani yardımların yeterli miktarda ulaştırılmasını engelleyerek Filistin halkını ağır yaşam koşullarına mahkum ettiğini belirtmesi öngörülen Fidan'ın, bu vahim tablonun sona erdirilmesinin aciliyetini vurgulaması, Barış Planı'nın uygulanmasını sekteye uğratan, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik eden ve ilhak politikalarını ilerleten İsrail'in, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin önündeki en önemli engeli oluşturduğunu kaydetmesi, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini yinelemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın CICA çatısı altında, ekonomi, ticaret, dijitalleşme, enerji, bağlantısallık ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak adımlar atılarak bölgesel iş birliği fırsatlarının karşılıklı fayda değerlendirilmesinin önemine işaret etmesi, başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu olmak üzere, Türkiye'nin destek verdiği bölgesel bağlantısallık projelerinin, CICA üyelerinin bulunduğu coğrafyada istikrar üreten ve refahı destekleyen boyutunun altını çizmesi, Orta Koridor Girişimi ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasının bölgesel bağlantısallığı ve ekonomik iş birliğini güçlendireceğini belirtmesi planlanıyor.

Dijital dönüşüm ve yapay zeka başta olmak üzere gelişmekte olan teknolojilerin insan odaklı, güvenilir, ülkelerin dijital egemenliğine saygılı ve herkes için eşit erişilebilirlik sağlayan bir çerçevede geliştirilmesinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, sürdürülebilir kalkınma yönündeki çabaları doğrudan etkileyen küresel çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadele için güçlü bir siyasi irade ortaya konularak kararlı ve somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekmesi, COP31 ev sahibi ve başkanı olarak Türkiye'nin, iklim değişikliğinin kırılgan bölgeler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde öncü öngörülmektedir rol üstlenmeyi sürdüreceğini vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE VE CICA

Türkiye, kurucu üyelerinden biri olduğu CICA'nın çalışmalarına başından itibaren güçlü şekilde destek veriyor. Türkiye, 8 Haziran 2010 tarihinde CICA Üçüncü Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yaptı, 2010-2014 yılları arasında dönem başkanlığını üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı