Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Fidan, Brüksel'de Rutte ile görüştü, Türkiye-Belçika toplantısına katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Fidan, Brüksel'de Rutte ile görüştü, Türkiye-Belçika toplantısına katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Toplantı öncesinde de ikili temaslarda bulunan Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Bakan Fidan'ın "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kolombiya’da altın madeninde heyelan faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Altın madeninde göçük faciası! Ölenlerin 9'u aynı aileden
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü
Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

Büyük beklenti vardı! İzleyiciden geçer not alamadı
Arnavutluk'ta protestolar alevleniyor! Havaya ateş açtı

Ülke alev alev! Silahlar ateşlenmeye başladı
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi