Haberler

Bakan Fidan, BM Temsilcisi Holguin ile Kıbrıs Gelişmelerini Görüştü

Bakan Fidan, BM Temsilcisi Holguin ile Kıbrıs Gelişmelerini Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmede, Guterres'in Ada ziyareti öncesi Kıbrıs meselesindeki son durum değerlendirilirken, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı makamında kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre kabulde, BM Genel Sekreteri Guterres'in Ada'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kıbrıs meselesindeki en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıldığı vurgulandı. Bakan Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü tanımayan yaklaşımların çözüm yönünde fayda sağlamayacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş

Öldürmeden önce son fotoğraf! Katil tanıdık çıktı
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Tatilcilere kötü haber: 2 ilimizde sahiller sahiller kapatıldı
Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler