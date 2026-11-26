DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum'da bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor. Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkililerinin stadyumda bulunduğu, Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı