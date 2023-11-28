Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde yapılan görüşmelerde, Türkiye-Estonya ilişkileri, Ukrayna'daki son gelişmeler ve NATO'nun gündemindeki konular ele alındı. Ayrıca Türkiye ile Arnavutluk arasındaki iş birliğini güçlendirme kararlılığı vurgulandı.

Bakan Fidan, Arnavut ve Estonyalı mevkidaşları ile görüştü

- Bakan Fidan, Stoltenberg ve Blinken ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan ile Blinken'in görüşmesinde Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Toplantının gündemi

Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü dönemde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO- Ukrayna Konseyi oturumunun gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fidan'ın toplantı marjında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunması planlanıyor.