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Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında liman anlaşması görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

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Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında gerçekleşecek liman anlaşması görüşmelerinin ikincisi Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin devam ettiğini ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. İkinci tur görüşmelerde farklı konular ele alındı ve önemli ilerlemeler kaydedildi. Üçüncü tur görüşmeler için 17 Eylül'de tekrar Ankara'da bir araya gelinmesi planlanıyor.

SOMALİ ve Etiyopya arasında, Türkiye ara buluculuğunda gerçekleşecek liman anlaşması görüşmelerinin ikincisi Ankara'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız" dedi.

Somali ve Etiyopya arasında, Türkiye ara buluculuğunda gerçekleşecek liman anlaşması görüşmelerinin ikincisi Ankara'da yapıldı. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da başlanan müzakerelerin ikinci turunun tamamlandığını belirterek, "Görüşmelerimizde, bazı spesifik çözüm yollarını ele aldık. Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk. Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı. Türkiye olarak hedefimiz, sadece Somali ve Etiyopya'nın değil, tüm bölgenin yararına olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir. İş birliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz. Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız. Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül'de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz. Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üstlendi. Türkiye olarak, Başbakan Sayın Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud'un Ankara Süreci'nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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