Bakan Ersoy: Silahların değil, şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istiyoruz

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'deki açılış programına katılmak üzere kente geldi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan Kent Müzesi'nde Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Bakan Ersoy'a, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ile Vali Vekili Abdullah Kalkan eşlik etti. Geçmişten bu yana kültür ve ilim hayatında birçok değerli ismin Kayseri'de yetiştiğine vurgu yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kayseri'de, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Kayseri'ye geldiğinizde, Kayseri'nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri'nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde olduk" dedi.

'9 GÜN BOYUNCA FESTİVALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Kültür Yolu Festivalleri'ne ilişkin bilgiler veren Bakan Ersoy, "5 yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir. Bu yıl Kayseri'nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır. Amacımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır. Kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle, ekonomisiyle ve elbette gastronomisiyle güçlü şehirlerimizden biri olan Kayseri, 9 gün boyunca festivalimize ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

'ÇOCUK KÖYÜ KURUYORUZ'

Festival kapsamında, şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada 400 etkinlik gerçekleştirileceğini de belirten Ersoy, "Bugün başlayıp 14 Eylül Pazar gününe kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, atölyelerden çocuk etkinliklerine ve çalıştaylara kadar her yaştan ve ilgi alanından ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Kayserili hemşehrilerimizle buluşacak. Kayseri Kültür Yolu Festivali ile yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini değil, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi, ekonomik, sportif, kültürel ve turistik imkanlarını daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Festival boyunca şehre gelen ziyaretçilere Kayseri'yi ve zengin yerel kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunmuş olacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de çok özel etkinlikler hazırlandı. Bu çerçevede birçok etkinliğin de düzenleneceği bir çocuk köyü kuruyoruz. Bakanlığımıza bağlı müzeler ve ören yerleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, kütüphaneler, özel müzeler, tarihi ve turistik mekanlar ile açık alanlar ve şehir meydanları 9 gün boyunca etkinlik alanı olarak değerlendirilecek. Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede halkımızı farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'İ UNUTMADIK'

Festival'de Filistin'i unutmadıklarını söyleyen Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz, her zaman her platformda sanatın iyileştirici yanına vurgu yapıyoruz. Silahların değil şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Fakat şu anda tüm dünyanın gözleri önünde hepimizi derinden yaralayan, umutlarımızı azaltan saldırılara şahit oluyoruz. Biz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi festivalimizde Filistin'i unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel bir etkinlik hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içerikler sizlerle buluşacak. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade ederken, bu etkinliklere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."