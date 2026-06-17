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Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş'ten yayıncılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi aldı

Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş'ten yayıncılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi aldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i kabul ederek yayıncılık alanındaki gelişmeler ve sektör hedeflerini değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, sektörün gündemindeki başlıklar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Toplantıda RTÜK'ün faaliyetleri ile kurul gündeminde yer alan konular hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldiklerini belirtti. Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmaların kurumlar arasındaki güçlü eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürüleceğini vurgulayan Ersoy, RTÜK'ün faaliyetleri ve kurul gündemindeki başlıklara ilişkin bilgi aldıklarını kaydetti.

Görüşmede ayrıca yayıncılık alanında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular da görüşüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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