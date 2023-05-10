Bakan Ersoy: Dünyanın dört bir yanından turisti ülkemize çekiyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın dört bir yanından turisti ülkemize çekiyoruz.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın dört bir yanından turisti ülkemize çekiyoruz. 2022 yılına başlarken 42 milyon turist, 35 milyar dolar hedefi ile yola çıktık. Yıl sonu turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı" dedi.

Antalya'da Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nce düzenlenen '2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı'nın açılışı yapıldı. Türkiye'de ilk kez yapılan konferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her yıl farklı ülkelerde düzenlenen etkinliğin Antalya'da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Covid-19 salgınının hızı, kapsamı, etki şiddetiyle turizm tarihindeki en büyük krizlerden biri olduğunu anlatan Ersoy, pandemi sonrası iyileşme sürecinde krizlere dayanıklı olmanın önemini vurguladı.

Toplantıda Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de Türk turizminde ekonominin önemini anlattı. Konferansa, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı da katıldı.