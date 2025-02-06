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Bakan Ersoy, Depremin Yıl Dönümünde Malatya'da Anma Programına Katıldı

Bakan Ersoy, Depremin Yıl Dönümünde Malatya'da Anma Programına Katıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen anma programında önemli mesajlar verdi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin gücüne olan inancını vurgulayarak, afet sonrası birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen anma programına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin yıl dönümünde Malatya'da anma programına katıldı. Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, "Bu büyük millet, Allah'ın izniyle hiçbir olayın değiştiremeyeceği, bozamayacağı bir mayaya sahip" diyerek, Türkiye'nin gücüne olan inancını kaydetti. "Bizim acımıza ilaç yine biziz" diyerek, afetin ardından halkın gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, depremin ilk saatlerinden itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirtti.

"Her bir can için mücadele ettik"

Malatya'da yıkıntılar arasında umudu diri tutmaya çalıştıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Her bir can için mücadele ettik, yıkıntılar arasında umudu diri tutmaya çalıştık" dedi.

"Sözümün arkasında duruyoruz"

Bakan Ersoy, 6 Şubat'ın, milletin geçmişteki ruhunu yeniden gösterdiğini ve bu acıyı hep birlikte taşıyacaklarını söyledi. Ersoy, "Devlet olarak şehirleri inşa etmek ve ihya etmek için söz verdik ve bu sözün arkasında duruyoruz" diyerek, deprem sonrası yapılan çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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