Bakan Dönmez: Projelerimizin değeri 300 milyar doların üzerinde

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık kaynak bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirerek, " Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim. Devreye aldığımız projelerin bize sağlayacağı katkı 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Kaynak burada, Anadolu'da, Karadeniz'de" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde düzenlediği mitinge katıldı. AK Parti'nin Eskişehir milletvekili adaylarıyla birlikte geldiği miting alanında partilileri selamlayan Bakan Dönmez, sandık güvenliği için uyarılarda bulunarak, "Kuşatılmış haldeyiz. 7 düvel karşımızda. Oyumuz namussa namusu nasıl koruyorsak o sandıkları da o günde koruyacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bugün, yüzyılın seçimini yapmış olacağız. Bir tarafta ilerlemenin, gelişmenin, büyümenin teminatı Cumhur İttifakı, diğer tarafta ayrılığın, iş bilmezliğin, terörün payandası olmuş bir ittifak. Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımız son 1 ayda Karadeniz gazını devreye aldı. Cudi Gabar Dağı'nda tarihimizin en büyük petrol keşfini yaptı. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini devreye aldı. Togg yollara çıktı. Akkuyu'da büyük bir santral inşa ediyoruz. Nükleer Güç Santrali. Ona da ilk yakıt getirdik. Bunlar yerin altında ve üstünde yaptıklarımız. Şimdi uzaya baksak göremiyoruz. Oraya biz bir uydu fırlattık. Adına İMECE verdik. Zigana Tüneli Avrupa'nın en büyüğü. Dolayısıyla Türkiye'nin de en büyüğü. Sivas-Ankara hızlı tren hattı açıldı. Milli muharip uçağımız KAAN hangardan çıktı. TCG Anadolu gemimiz devreye girdi. İstanbul Finans Merkezi açıldı. Bunlar ilk aklıma gelenler. 40 güne 40 yılın işini sığdırdık. 20 yıl önce attığımız tohumlar, bugün artık birer ağaç olup meyve vermeye başladı" dedi.

"Öncelikle şunu da söylemem lazım. Ortak değerlerimiz var. Ortak geçmişimiz var. Ortak geleceğimiz var. Dolayısıyla müşterek yanlarımızın oldukça fazla olduğu bu çalışma örgütüyle biz dün nasıl bir ve beraber hareket ettiysek, bugün de aynı şekilde, aynı tarafta bir ve beraber hareket edeceğiz. Yarın da bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan hareket edeceğiz. Ben bir memur çocuğuyum. Annem de babam da memur. Kendimde çalışma hayatımın önemli bir kısmında kamu görevlerinde bulundum. Bunun bir kısmı 657'ye tabi memur olarak da çalıştım. Dolayısıyla kendimi sizden farklı görmüyorum. Evet bugünkü pozisyonumuz, sorumluluğumuz biraz farklı olmakla birlikte beni tanıyanlar bilecektir ki çalışma ortamına, çalışma barışına çalışma ekibine önem veren birisiyim. Özellikle de genç memurlarımızın yetişmesi, yetiştirilmesi için Bakanlığımızda çok özel programları hayata geçiren bir ekibiz"