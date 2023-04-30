Bakan Dönmez: Muhalefet Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı'nı eleştirerek, 'Gizli ortakları da 2 gün önce artık 'Biz sizi, siz bizi tanıyorsunuz' diye açıklama yaptı. Bay Kemal'e destek verecekler. Önce gizli ortaklıkları vardı, şimdi artık açıktan sesleniyorlar. Şu arada gizleme ihtiyacında duymadıklarını gördük. Neymiş efendim 7 ayrı cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Adeta 7 Kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses' dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Gizli ortakları da 2 gün önce artık 'Biz sizi, siz bizi tanıyorsunuz' diye açıklama yaptı. Bay Kemal'e destek verecekler. Önce gizli ortaklıkları vardı, şimdi artık açıktan sesleniyorlar. Şu arada gizleme ihtiyacında duymadıklarını gördük. Neymiş efendim 7 ayrı cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Adeta 7 Kocalı Hürmüz misali 7 ayrı ses" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Vefa Buluşması' kapsamında aralarında il başkanı ve kurucuların da bulunduğu AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında daha önce görev yapmış üyelerle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında görev almış üyelerle sohbet eden Bakan Dönmez, daha sonra İnönü İlçesi'nde belediye tarafından Akpınar Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesislerin açılışına katılarak, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.