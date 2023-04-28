Bakan Dönmez, Eskişehir'de ödül törenine katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ödül törenine katıldı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk nükleer yakıt getirme programının tamamlandığını açıkladı.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bilim-teknoloji, kültür-sanat, spor dallarında ulusal ve uluslararası başarı gösteren öğrencilerin 'Eskişehir En'lerini Ödüllendiriyor' törenine katıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde Bakan Dönmez'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından farklı branşlarda dereceye giren başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,