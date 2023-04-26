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Bakan Dönmez'den Eskişehir'de esnaf ziyareti

Bakan Dönmez'den Eskişehir'de esnaf ziyareti

Politika Haberleri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Eskişehir'de seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Eskişehir'de seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den birinci sırada milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir'de seçim çalışmalarına devam ediyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek personelle sohbet eden Bakan Dönmez, atölyelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sakarya Caddesi'ne geçen Bakan Dönmez, dükkanları gezerek esnafın taleplerini dinledi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni de ziyaret eden Bakan Dönmez, Başkan Suat Er ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Eskişehir Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Politika

Fatih Dönmez Eskişehir Politika Haberler

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