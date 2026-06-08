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İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye, NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacak

İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye, NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi güvenlik hazırlıkları kapsamında GAMER'de düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin tecrübesi ve güvenlik altyapısıyla zirveye en üst düzeyde ev sahipliği yapacağını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili birim amirleri katıldı. Bakan Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket ederek, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz. Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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