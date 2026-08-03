Bakan Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelere sert tepki

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca girdiği her mücadelede gücünü yalnızca milletimizden almış; sandığın meşruiyetiyle, eserleriyle ve Türkiye'ye adanmış hizmetleriyle yürümüştür. Vesayet odaklarına, dayatmalara ve millet iradesini tahakküm altına almak isteyen yapılara karşı daima dimdik durmuştur. Onun güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye; kendi kararlarını kendisi veren, milli menfaatlerinden taviz vermeyen, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen kudretli bir devlet haline gelmiştir. Mazlumların sesi, mağdurların umudu olan Muhterem Cumhurbaşkanımız; milletimizle omuz omuza vererek önümüze çıkarılan nice engeli aşmış, Türkiye'nin istikametini bağımsızlık, kalkınma ve güçlü gelecek hedefleri doğrultusunda belirlemiştir. Eleştiri demokrasinin gereğidir. Ancak demokratik seçimlerle görev yapan bir lideri diktatörlerle kıyaslamak, insan ömrü üzerinden siyasi hesap kurmak ve milletimizin tercihlerini itibarsızlaştırmaya çalışmak; ne vicdana ne izana ne de insanlık adabına sığar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak; tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde, aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum. Milletimizin duası, Rabbimizin inayeti ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne hiçbir söz, hiçbir hesap ve hiçbir karanlık benzetme gölge düşüremeyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı