Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Açıklamalar var ama biz somut adım görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." - ANKARA