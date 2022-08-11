Haber : Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz.

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Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Açıklamalar var ama biz somut adım görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." - ANKARA

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