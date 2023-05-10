Bakan Çavuşoğlu: " Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli alt yapının birlikte hazırlanmasına yönelik olarak hususları da ele aldık" "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik" " Terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik...

Bakan Çavuşoğlu: " Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli alt yapının birlikte hazırlanmasına yönelik olarak hususları da ele aldık"

" Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik"

" Terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak mücadelede tam bir görüş birliğimiz var"

"İstanbul Tahıl Anlaşmasının 2 ay daha uzatılması konusunda netice alacağımızı düşünüyorum"

ANTALYA - Moskova ziyareti dönüsünde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, "Surecin tarafları olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak mücadelede tam bir görüş birliğimiz var. Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli alt yapının birlikte hazırlanmasına yönelik olarak hususları da ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Moskova ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Antalya Havalimanında basın mensupları ile bir araya gelen Çavuşoğlu, "Bugün Rusya'nın ev sahipliğinde 4 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Moskova'da bir araya geldik. Toplantı son derece olumlu bir atmosferde yapıcı ve verimli geçti. Surecin tarafları olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak mücadelede tam bir görüş birliğimiz var. Bugünkü toplantıda BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca siyasi surecin ilerletilmesini vurguladık. İnsanı konularında da iş birliğinin önemine dikkat çektik. Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli alt yapının birlikte hazırlanmasına yönelik olarak hususları da ele aldık. Sonuçta biz Türkiye olarak bu sureci ön koşulsuz olarak ve iyi niyetle sürdürülmesinden yanayız. Surecin somut adımlarla ileri taşınabileceğini düşünüyoruz. Başlattığımız bu süreç Suriye'deki surecin çözümüne de katkı sağlamalıdır. Bu nedenle siyasi surecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına büyük önem veriyoruz" dedi.

"Bu komitenin en kısa surede bir araya gelmesi öngörülüyor"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması için özellikle istikrar ortamının oluşturulması gerekiyor. İstikrar ortamı için de terörün ortadan kaldırılması gerekiyor. Görüşmelerimizde üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Bugün ki toplantıda somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve surecin aşamalı olarak ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımları ile bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin en kısa surede bir araya gelmesi öngörülüyor. Moskova ziyaretimiz sırasında ikili görüşmelerim de oldu. Önce Rusya mevkidaşım ile bir araya geldim. Suriye ile kısa bir görüş alışverişinden sonra ikili konuları aldık. Ukrayna'daki durumu değerlendirdik. Kafkasya'daki gelişmeleri ve İstanbul Tahıl Anlaşmasını da ele aldık. Son durum nedir? Nasıl uzatacağımızı konuştuk."

"İstanbul Tahıl Anlaşmasının 2 ay daha uzatılması konusunda netice alacağımızı düşünüyorum"

İstanbul'da Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM olarak bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün başlayacak yarın da devam edecek. Umarım buradan olumlu bir netice alırız, biz sayın cumhurbaşkanımızın son noktada Putin ile de görüşecek en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alacağımızı düşünüyorum. Diğer taraftan tabi Moskova'da İran Dışişleri Bakanı ile görüştük. Bölgesel konuları ele aldık. Azerbaycan İran ilişkileri ve İran ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı bunları da değerlendirdik. Bir de tabi nükleer anlaşma dediğimiz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri ile İran arasında bir anlaşma vardı bu anlaşma askıya alınmıştı, şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı, bu konudaki son gelişmeleri de ele almış olduk.