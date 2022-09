Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: "Herkes aklını başına alsın, Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti vahimdir"

"Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin. Çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"na katıldı.

Haymana'nın Türk tarihinde birçok kez merkezi bir rol oynadığını söyleyen Çavuşoğlu, "6 asır önce kuruluşa can veren bu ruh 6 asır sonra kurtuluşa can verdi. 13 Eylül 1683'te Viyana'da başlayan çekilme 13 Eylül 1921'de Sakarya Zaferiyle bu topraklarda durduruldu. İşte biz dış politikamızı hem kuruluşa hem de kurtuluşa can veren bu ruhtan aldığımız ilhamla yürütüyoruz. Diplomasimizi girişimci ve insani olarak niteliyoruz. Bir yandan girişimci dış politikamızla hak ve çıkarlarımızı her platformda artıyoruz ve koruyoruz. Etrafımız ateş çemberiyken kötü gözlere her an teyakkuzdayız. Kahraman ordumuzla, savunma sanayimizle, uzaya gönderdiğimiz uydularımızla güvenliğimiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık yalnızca bölgede değil küresel düzeyde barış ve refaha katkı sunacak projelerinin olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Dünyanın neresinde bir kriz olsa gözler bize çevriliyor" dedi.

"Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız"

Milli Mücadele'de son kalenin Haymana toprakları olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Kadim Türk yurdu Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Bugüne geldiğimizde biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır. Yıllar sürmüş savaşlardan yorgun düşmüş Türk ordusu milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla vermiştir. Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz."

"Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti vahimdir"

Yunanistan'a uyarıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin. Çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın" dedi.