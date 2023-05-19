Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluşmasında yaptığı açıklamada, 'İnşallah hem Ankara hem İstanbul hem de Antalya'da büyükşehir belediyelerini tekrar kazanmak istiyoruz. Yaklaşık 4.5 yıl boyunca, bu şehirlerde büyükşehir belediyeciliği anlamında bir hizmet görmediğimiz gibi şehirlerimiz her anlamda geriye gitti' dedi.

Bakan Çavuşoğlu: " İstanbul, Ankara ve Antalya'yı da alacağız"

"Buralara hizmet etmemek vahim bir hatadır"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluşmasında yaptığı açıklamada, "İnşallah hem Ankara hem İstanbul hem de Antalya'da büyükşehir belediyelerini tekrar kazanmak istiyoruz. Yaklaşık 4.5 yıl boyunca, bu şehirlerde büyükşehir belediyeciliği anlamında bir hizmet görmediğimiz gibi şehirlerimiz her anlamda geriye gitti" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, İHA muhabirinin "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin ardından İstanbul, Ankara ve Antalya'da yerel seçimlerde aynı başarıyı gösterebilecek misiniz" sorusu üzerine, "İnşallah hem Ankara hem İstanbul hem de Antalya'da büyükşehir belediyelerini tekrar kazanmak istiyoruz. Yaklaşık 4.5 yıl boyunca, bu şehirlerde büyükşehir belediyeciliği anlamında bir hizmet görmediğimiz gibi şehirlerimiz her anlamda geriye gitti. Bu bir gerçektir. Şahıslarla, başkanlarla ilgili bir şey söylemek istemem ancak belediyecilik anlayışı ile ilgili söylemek isterim. Bizim AK Parti belediyecilik anlayışımızdan son derece uzak. Bu şehirler kendilerine hizmet etmeyene oy vermez. O nedenle buralarda rehavete kapılmak vahim bir hatadır" ifadelerine yer verdi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023