Bakan Çavuşoğlu: 'Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarının Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu gösterdiğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu söyledi. Ayrıca, seçim kazanmanın yalan ve hakaretle değil, hizmetle ve projelerle olduğunu vurguladı.