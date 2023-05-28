Bakan Çavuşoğlu: 'Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarının Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu gösterdiğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu söyledi. Ayrıca, seçim kazanmanın yalan ve hakaretle değil, hizmetle ve projelerle olduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu: "Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır"
"Türkiye artık küresel bir aktördür, Recep Tayyip Erdoğan da dünya lideridir"
"Bay Bay Kemal yalanla dolanla seçim kazanılmaz"
"Oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika