Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Çavuşoğlu: 'Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır'

Bakan Çavuşoğlu: 'Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır'

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarının Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu gösterdiğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu söyledi. Ayrıca, seçim kazanmanın yalan ve hakaretle değil, hizmetle ve projelerle olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu: "Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır"

"Türkiye artık küresel bir aktördür, Recep Tayyip Erdoğan da dünya lideridir"

"Bay Bay Kemal yalanla dolanla seçim kazanılmaz"

"Oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title