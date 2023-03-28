Bakan Bozdağ: Üzeri örtülen herhangi bir şey yokADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem konutlarını en geç 1 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Bakan Bozdağ: Üzeri örtülen herhangi bir şey yok

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem konutlarını en geç 1 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Binanın temelinin atılmasından bitimine kadar hangi aşamada kimlerin sorumluluğu varsa bunların tamamı ile ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir. Üzeri örtülen herhangi bir şey yoktur. Hukuk işleyecek, hak eden hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır" dedi.

Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1552 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıklayan Bakan Bozdağ, "Bunlardan 325 şüpheli tutuklandı. 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartırken 98 şüpheli şu anda gözaltı talimatı verilmiş durumdadır. Adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından iadelerinin talep edildiği bazı kişilerde vardır yurt dışına kaçan 4 kişi hakkında da Adalet Bakanlığımız iade talebinde bulunmuştur. Hakkında soruşturma olanlardan 74 kişi de vefat etti. Bu konuda adli tahkikat bütün yönleriyle devam etmektedir. Sadece müteahhitler değil; yapı denetim sorumluları, mühendisler, işçiler, bu binanın temelinin atılmasından bitimine kadar iskan izninin verilmesine kadar hangi aşamada kimleri sorumluluğu varsa bunların tamamı ile ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir. Üzeri örtülen herhangi bir şey yoktur. Örtülmesine de izin vermeyiz. Hukuk işleyecek hak eden hak ettiğini eninde sonunda bulacaktır. Adaletin tecelli edeceğinden hiçbir kardeşimizin şüphesi olmamalıdır" dedi.