Bakan Bozdağ: "Seçimler yaklaştıkça uluslararası çevreler harekete geçti"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine Bulgur Festivali ve toplu açılış töreni için gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimlerin Türkiye'de yaklaşmasıyla uluslararası çevrelerin harekete geçtiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, "AK Parti'ye karşı olanların pek çok gerekçesi olabilir. Allah'ın izni ile milletin iradesine asla ortak kabul etmeyeceğiz. Seçimler yaklaştıkça uluslararası çevrelerde sandıkta atılan oya ortaklığı millete baka baka sindirecek zavallılar arıyorlar. Türkiye 20 yılda her alanda büyüdü. Bizden önceki hükümetler dönemiyle yapılanlar mukayese edildiğinde büyük bir fark var. Cumhur ittifakını durdurmak istiyorlar. Eğitim, ulaşım, savunma sanayi, sağlık alanında büyük değişimler yaptık. Neden istesinler Tayyip Erdoğan'ı. Afrika, Asya, Avrupa her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Pazarda Türkiye var. Diyorlar ki bu adamı ve Türkiye'yi durdurun. Bizim mücadelemiz A.B. ve ABD ile Kılıçdaroğlu'nu ABD'den mi çağırdılar kendileri mi gidiyor. Resmi programların arkasında ne var. Sandıkta gereken yapılacak ve millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Bizim seçim mücadelemiz sadece yedili masa ile değil" dedi.

"Terörü yapanların adı yok mu"

Bakan Bozdağ, Kırşehir'den ana muhalefete terör örgütlerinin adının olup olmadığını sordu. Bursa, Mersin, İzmir adliyemize saldıran terör örgütlerinin adı yok mu? diye soran Bakan Bozdağ konuşmasında, "Bunun adı PKK, DHKP-C, FETÖ'dür. Bunun adını sanını söyleyin. Yedili masada İYİ Parti diyor ki, HDP ile bizi yan yana koyamazsınız diyor. CHP iş birliğini sıkı tutmaya özen ve gayret gözüküyor. Acaba bizlerin bilmediği bir anlaşma mı var? Toplam oyları yüzde 40-45 arasında değişiyor. HDP'nin oy vermemesi dahilinde millet ittifakının kazanması gözükmüyor. İstanbul seçimleri ortada. HDP saf dışı kaldığında gerçek ortada. HDP oylarını CHP üzerinden kanalize etmek gibi değerlendirilebilir. Şimdi dürüst olma vakti. Milletin karşısına çıkın ve nasılsanız öyle anlatın. HDP bu kadar dışlanmayı göze alıp size göz kırpmalarını beklemeyin. Sizinle yan yana olmaktan çekiniyorlar. Kandil'den açıklama yapılıyor ve o terörist yanımızda deniliyor. Terör örgütü eylemi üstlendi. Çok açık ve net. Bombalı saldırı yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Gasp yapmak gazetecilik faaliyeti mi ' Terör örgütü eylemlerine katılmayanları tehdit etmek gazetecilik faaliyeti mi ' Biraz dürüst olun. Bir gazeteci bir suç işlediğinde 'bu gazeteci' soruşturma açılamaz dersek doğru mu olur ? Türkiye bir hukuk devletidir. Gizli olan soruşturma bilgilerini Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor. Hukuk devletinin kurallarına söylemekle değil uymakla bağlı olacağız. Terör örgütlerine savcımızı ve Mersin'de görev yapan görevlilerimizi hedef gösteriyor. Kabul edilebilir bir şey mi bu?" ifadelere yer verdi.

Bakan Bozdağ, Çiçekdağı ilçesinde sünnet olan 38 çocuğu ödüllendirdi ve toplu açılış törenine katılım sağladı.