Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı - Haberler

Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı
AA - Hakan Can Şahin - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Personel Eğitim Merkezi binasına gelişi Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in binaya girişi Programa katılanlar YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Personel Eğitim Merkezi binasına gelişi
Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in gelişi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in binaya girişi
Programa katılanlar YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı.
AA / Hakan Can Şahin - Politika