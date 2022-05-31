Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı - Haberler

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Bozdağ, Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı

AA - Hakan Can Şahin - Politika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Personel Eğitim Merkezi binasına gelişi Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in binaya girişi Programa katılanlar YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Personel Eğitim Merkezi binasına gelişi

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in gelişi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in binaya girişi

Programa katılanlar YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Politika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cemil Çiçek TBMM Politika Güncel Haberler

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