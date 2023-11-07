Bakan Bolat: Kuveyt ile karşılıklı ticaretimizi arttıracağız (2)

'ULUSLARARASI YATIRIMLARIN TOPLAMI 285 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt'teki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Bolat, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamed Nasır el-Barak tarafından kabul edildiklerini ve orada da heyetler arası görüşmeler yaptıklarını belirterek, " Türkiye'yi ve Türkleri çok seven Kuveytli dostlarımıza ekonomik ve ticari ilişkilerimizi artırma isteğimizi belirtmek için buraya geldik. Türkiye ile Kuveyt arasında çok uzun zamana dayanan tarihi, kültürel, dini, ekonomik açıdan ilişkiler var. İki ülke arasında dış politikadan siyasete hemen hemen hiçbir zaman ciddi bir görüş ayrılığı olmamıştır. Hizmetler sektöründe, lojistikte, yüksek teknolojide, ulaştırmada, sanayi sektöründe ortak projeler gibi konular gündemde. Türkiye'de şu anda 85 bin uluslararası firma doğrudan yatırım yaptı. Bu sayı 21 yıl önce sadece 5 bindi. 21 sene önce Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırım miktarı toplamda 15 milyar dolar. Şu anda Türkiye'ye neredeyse her yıl 14-15 milyar dolar doğrudan yatırım geliyor. ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırımların toplamı da 285 milyar doları aşmıştır. Bunun yaklaşık 5'te biri yani 50 milyar dolara yakın olan kısmı Arap ülkelerinden ve İslam ülkelerinden gelmiştir" dedi.

'KİMSE BU OYUNA GELMESİN'

Geçen yaz döneminde Türkiye'de bir grup ile Arap dünyasındaki bazı sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'de yaşanan bazı kavga olaylarını, 'Türkiye'de yabancı düşmanlığı var' algısına çevirmeye çalıştığını söyleyerek, "Bunun gerçek olmadığını ve sosyal medya trollerinin zehirleme çabası olduğunu özellikle paylaşmak isterim; kimse bu oyuna gelmesin diye. Bizim ülkemiz aynı, insanlarımız aynı. Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhurbaşkanımız aynı kişi. Onun politikaları, hükümetlerinin politikaları aynı. Amacımız, Türkiye'yi uluslararası alanda güçlenlendirmek, Türkiye'ye daha fazla yatırımcı, turist gelme yönündeki hedefler için çalışmak, 1-2 kavga olayını Türkiye ile İslam dünyası arasında sorun varmış gibi gösterme çabalarını esefle kınıyoruz. Kuveyt'te gördük ki; Kuveyt halkı Türkiye'yi çok seviyor. Onlar bizim misafirlerimiz, kardeşlerimiz, ailemiz" diye konuştu.

'İSRAİL İLE TİCARET YÜZDE 50'DEN FAZLA AZALDI'

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayana Bolat, İsrail'in eylemlerini kınadıklarını belirterek, "Şu anda Gazze'de bombalar altında zulüm gören ve yardıma ihtiyaç duyan kardeşlerimize her türlü sağlık, tıbbi ilaç, doktor, gıda, barınma gibi birçok insani yardımların ulaşmasını sağlamak konusunda; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanımızla beraber yoğun çalışma içindeyiz. Bunu yaparken de İsrail'in eylemlerini de en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. 7 Ekim'den bu yana zaten çok hızlı bir şekilde ticaretimiz azalmıştır. Zaten bir devlet olarak bir ticaret yapmıyoruz. O noktada yüzde 50'den fazla ticaret azalmış durumda, giderek de azalmaktadır. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle de alakalı" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİK İLİŞKİLERİ ARTTIRACAĞIZ'

Bakan Bolat, Kuveyt'e yapılan ziyaretin önemine ilişkin, "Kuveyt'e yaptığımız bu çıkarma inşallah önümüzdeki süreçte artan ekonomik ve ticaret ilişkilerin de bir başlangıcı olacak. Kararlı bir şekilde iki taraf olarak bu ekonomik ilişkileri arttıracağız. Kuveyt hükümet yetkilileri, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarını takdirle izlediklerini, Türkiye ile de savunma sanayi ürünlerinde daha fazla iş birliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Bu konudaki gelişmelerden biz de çok memnunuz. Kuveytli kardeşlerimiz de çok memnun" dedi.

Bolat, iki ülke arasındaki somut hedeflere ilişkin de "Türkiye ve Kuveyt SİHA alımı noktasında anlaşma yaptılar. Bu önümüzdeki yılın ticaretini çok iyi noktaya taşıyacak. Kuveyt'in savuna sanayi alanında almak istediği, iş birliği yapmak isteyeceği projelerle ilgili başka şeyler de olabilir. Bunu benim açıklamam doğru olmaz, Kuveyt tarafının açıklaması doğru olur. Önümüzdeki 5 yılda karşılıklı ticareti 5 milyar dolar seviyesine çıkartmamız hiç de zor değil, iki taraf da bunu başarabilir. Bu iki tarafın da önemli bir hedefi. Bu noktada Türkiye'nin Kuveyt'ten petrol alımını arttırması; Kuveyt'in de Türkiye'den daha fazla konfeksiyon, makine, demir-çelik, savunma sanayi ürünlerinden alması bu rakamı çok uzak olmayan gelecekte başarmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

'AB'NİN TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMINI RAPOR AÇIKLANINCA GÖRECEĞİZ'

Bakan Bolat, Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkileriyle ilgili de "Yarın Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir genişleme raporu açıklanacak. Bu genişleme raporunda Türkiye bölümü de olacak. Yarın söz konusu rapor açıklandığında Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, yol haritası noktasındaki yaklaşımını birlikte göreceğiz. Değerlendirmemizi o raporu gördükten sonra inşallah yaparız. Türkiye'yle Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin işleyişi noktasında biz; Türk tarafı olarak zorluklarının ortadan kaldırılması, Türk halkına muafiyet sağlanması, Türk ihracat ürünleri taşımacılığında tüm taşımacılık araçlarına konan kotanın kaldırılması gibi haklı taleplerimizi gündeme getirdik. Yani bu noktada bizim Avrupa Birliği tarafından önemli gördüğümüz ve yerine getirilmesini beklediğimiz haklı taleplerimiz bulunmakta" diye konuştu.