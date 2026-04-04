Bakan Bayraktar: 'Biz gece gündüz petrol arıyoruz, doğalgaz arıyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz gece gündüz petrol arıyoruz, doğalgaz arıyoruz. Türkiye'de arıyoruz, denizlerimizde arıyoruz. Şimdi yurt dışına açılıyoruz, yurt dışında da aramaya başladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere Trabzon'a geldi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke konumundan kurtulabilmesi için gerekli olan çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Türkiye maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız neredeyse üç birim enerjinin ikisini ithal ediyoruz. Doğalgazda öyle, petrolde öyle, akaryakıtta öyle, kömürde öyle. Dolayısıyla biz diyoruz ki biz buradaki dışa bağımlılığımızı ne kadar azaltırsak, bir kere dışarı ödediğimiz döviz cebimizde, hazinemizde kalacak. Türkiye'de artık bunlar; işte enflasyon, döviz, bunların hepsi sorun olmaktan çıkacak. 2022 yılı bir kriz yılıydı. Pandemiden çıkışla beraber dünyada bütün ayarların değiştiği bir sene oldu. Şimdi 2026 inşallah ona benzemez ama sonuçları itibarıyla şunu söyleyeyim: 2022 yılında biz yaklaşık 96 buçuk milyar dolar enerji faturası ödedik. Sonraki yıllarda 2023, 24, 25'te biraz düştü ama 60-70 milyar dolar Türkiye her yıl dışarıya döviz ödeyerek bu içindeki ekonomik döngüyü kırmasına imkan yok. Onun için biz gece gündüz petrol arıyoruz, doğalgaz arıyoruz. Türkiye'de arıyoruz, denizlerimizde arıyoruz. Şimdi yurt dışına açılıyoruz, yurt dışında da aramaya başladık. Onun için Türkiye 70 yıllık rüyası olan nükleeri yapmaya gayret ediyor. Onun için Türkiye hidrolik santrallerini yaptı. Şimdi onların yanına rüzgarıyla, güneşiyle yenilenebilir enerjiyi koymaya gayret ediyor. Türkiye enerjisini mutlak surette verimli kullanmak zorunda. Yerel yönetimler başta olmak üzere ama enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Türkiye maden çeşitliliğinde bu kadar zengin bir ülke, aynı zamanda madenlerimizi de katma değerli bir şekilde, öyle sadece hammadde olarak değil, işte bor karbüre dönüştürerek, farklı bir şekilde ara ürünlere veya nihai ürünlere dönüştürerek katma değerli bir şekilde ekonomimize katması lazım. Bizim bütün gayretimiz, bütün hedefimiz bu" dedi.

"Dünyanın en büyük 4. derin deniz filosuna sahip ülkesiyiz"

2020 yılında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini hatırlatan Bayraktar, "Dünyanın en büyük 4. derin deniz filosuna sahip ülkesiyiz Türkiye olarak ve beş gemimiz Karadeniz'de çalışıyor. 2020 yılında pandeminin ortasında cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. ve şimdi orada ürettiğimiz doğalgazı 4 milyon hanemiz kullanılır hale geldi. İnşallah bunu 2026 yılında iki katına çıkaracağız. Yani 8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı kendi gazımızla karşılanmış olacak. Allah nasip ederse 2028'de dört katına çıkaracağız. 16-17 milyon hane kendi doğalgazımızla ısınacak, yemeğini pişirecek" dedi.

Bakan Bayraktar konuşmasının devamında "Büyük işler yaptığımızı söylüyoruz, iddialı işler yapıyoruz, dünya çapında işler yapıyoruz ama vatandaşlarımız günün sonunda hep bize "Tamam da bakanım, Gabar'da petrol buldun, bizim akaryakıt fiyatı ne olacak, bizim doğalgaz faturası, elektrik faturası ne olacak?" diyor. Türkiye özellikle 2019-2020'den sonra enerji desteklerini yoğun bir şekilde vatandaşımıza vermeye gayret ediyor. Bugün itibarıyla bütün bu yaşanan dünyada biliyorsunuz şu anda hem petrol fiyatları arttı hem doğalgaz fiyatları arttı. Dolayısıyla buna rağmen biz bundan vatandaşlarımızın en az şekilde etkileneceği şekilde imkan ve kabiliyetlerimiz nispetinde bu desteklere devam ediyoruz, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Türkiye, Avrupa'nın hane bazında söylüyorum, evlerimizde, meskenlerimizde en ucuz elektriğini kullanıyor. En ucuz 3. doğalgazını kullanıyor. En ucuz 2. benzinini kullanıyor. En ucuz 4. mazotunu kullanıyor. Eşel mobil sistemle özellikle petrol fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamak için litrede neredeyse 13 buçuk liralık bir vergiyi kaldırdık. ve doğalgaz faturalarında, elektrik faturalarında halen desteklerimiz neredeyse yüzde elli mertebesinde devam ediyor. Sadece şu son yaşanan hadiselerin hazinemize yükü 600 milyar lirayı buldu. Ama buna rağmen biz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir şey var; vatandaşlarımızı mümkün olan bütün imkanlarımızı kullanarak bu artış, fiyat artışlarından mağdur etmemek ve onlara bu konuda destek olmak. Biz bu çerçevede de çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı