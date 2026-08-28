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Bakan Bayraktar ve Türk-İş'ten maden işçileri için kritik toplantı

Bakan Bayraktar ve Türk-İş'ten maden işçileri için kritik toplantı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk-İş Genel Merkezi'nde Ergün Atalay ve maden işçileri temsilcileriyle bir araya gelerek, madencilerin hakları ve sorunlarının çözümü için görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Türk-İş Genel Merkez binasında, Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Türk-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın öncülüğünde, Türk-İş Genel Merkez binasında, maden sektöründe çalışan emekçi kardeşlerimizin hakları ve yaşadığı sorunların çözümü için çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bu kritik görüşmede, Genel Başkanımız Nurettin Akçul, Doruk madencilik mağduru ve Soma'daki üyelerimizin sorunlarını ayrıntılarıyla bir kez daha dile getirdi. Çözüm odaklı geçen görüşmelerde, madencilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi yönünde kararlı adımlar atıldı. Maden işçilerimizin hak mücadelesine ve alacaklarının tahsiline yönelik yürüttüğümüz bu süreçte bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, sürecin başından bu yana bizlere öncülük eden ve her zaman madencinin yanında duran Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a teşekkürlerimizi sunarız. Emekçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar savunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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