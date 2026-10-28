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Bakan Bayraktar, Kazakistan Enerji Bakanı Akkenzhenov ile görüştü

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Bakan Bayraktar, Kazakistan Enerji Bakanı Akkenzhenov ile görüştü
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ile bir araya geldi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ile bir araya geldi. Görüşmede, hidrokarbon alanındaki iş birliği imkanları, elektrik enterkonneksiyon projeleri ve nükleer enerji alanındaki stratejik adımlar ele alındı.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev ile Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Ayrıca Sayın Tokayev'in heyetinde yer alan Kazakistan Enerji Bakanı Sayın Yerlan Akkenzhenov ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Kazakistan'da ve üçüncü ülkelerde hidrokarbon alanındaki ortak iş birliği imkanlarını, elektrikte enterkonneksiyon projelerini ve nükleer enerji alanındaki stratejik adımları değerlendirdik. Dost ve kardeş Kazakistan ile stratejik iş birliğimizi her alanda derinleştirmeyi son derece kıymetli buluyoruz. Türk dünyasının birliğini pekiştirmek, bölgesel entegrasyonu büyütmek ve ortak enerji arz güvenliğimizi teminat altına almak adına köklü ortaklığımızı kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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