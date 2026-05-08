Bakan Bak, Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik." dedi.

Bakan Bak, Akçaabat ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de spor tesisleri açısından devrim yaşandığını söyledi.

Tesis sayısını artırmaları sayesinde sporun tabana yayıldığını belirten Bak, Türkiye'de şu anda 780 olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunduğunu dile getirdi.

Bak, inşaatı devam eden tesislerin tamamlanmasıyla bu sayının bine çıkacağını ifade ederek, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Yüzme bir stil gerektiriyor. Hepimiz derelerde, şurada, burada öğrendik ama esas havuzda öğrenmek çok daha başka. Burada stilini öğreniyorsunuz, hocalar eşliğinde gösteriliyor." diye konuştu.

"Sporun birleştirici gücüne inanmamız gerekiyor"

Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan bugüne kadar 9 bin 800 kişinin faydalandığını belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dört bir yanında bu yüzme havuzları var. Bu ülke etrafı denizlerle çevrili, yüzme çok önemli. Bir çocuğun yüzme bilmediği için boğulması, hayatını kaybetmesinin karşılığı yok. O yüzden Cumhurbaşkanımız talimatı şu, 'Gittiğiniz her yere, bulunduğunuz her yere, spor tesisi yapacaksınız'. Gençleri, çocukları spora yönlendireceğiz. Bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılık olabilir, uyuşturucu olabilir, içki, kumar başta olmak üzere. Bunun ilacı da önleyicisi de spor. Sporun birleştirici gücüne inanmamız gerekiyor. Spor iyileştirir, spor birleştirir."

Bak, Trabzon'un bir spor şehri olduğuna işaret ederek, "Neresinden bakarsanız bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren daha öncesinde de sporla iç içe olmuş bir şehir. Trabzonspor gibi bir dünya markası var. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Çünkü bu Anadolu efsanesini yaratan Trabzonspor çok kıymetli. Çocukluğumuzda onları takip ederdik. Trabzonspor'un lige getirdiği renk, kendi takımından altyapısından yetiştirdiği sporcular, Türk sporcuna hizmet etmiş teknik adamlar hepsinin bir özelliği var, bir farkındalığı var." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve toplumun obezite ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bak, "Çok hareket etmemiz lazım. Hareket etmeyen bir toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Hepimiz sağlık sorunları, şeker başta olmak üzere diğer hususlarla karşılaşıyoruz." dedi.

Bak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkati çekerek, "Spora yapılan 1 liralık yatırım bize 5 lira olarak geri dönüyor. Spor yapan çocuk var mahallenizde apartmanınızda. Madalyası var, başarıları var herkes mutlu. Bir de uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Herkesi rahatsız ediyor. Bu tabloyu mu istiyoruz? Spor yapan, sahaya gelen, paylaşan, toplumla iç içe olan, eğiten öğreten gençlerimi istiyoruz. Dolayısıyla sporun bu rolü çok önemli." diye konuştu.

Trabzon'a yapılacak spor yatırımlarına değinen Bak, şu ifadeleri kullandı.

"Vakfıkebir'e bunun gibi bir yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracağız. Vakfıkebir'deki çim sahayı yeniliyoruz. Araklı'da sahanın inşaatı bitmek üzere, bir ay sonra bitecek. İnşallah onu da açmaya geliriz, o da hayırlı olsun. Her bir ilçesi zaten sporla iç içe. Üçüncü ligde takımı, ikinci ligde takımı var. Sporu seviyor, buranın insanı sporla sosyalleşiyor. Of'ta çim sahamız var. Oradaki kulüplerimiz için bir antrenman sahası yapacağız. Deniz dolgusunun yanında bir antrenman sahası yapacağız. Öğleden sonra Arsin'deki spor sahasını açacağız. Merkezdeki tenis kortlarını uluslararası standartlara getiriyoruz. Onları kapatacağız ve uluslararası turnuvaların yapıldığı bir tenis kortu, tenis ortamı oluşacak. Tekrar Yomra'daki tesisleri elden geçiriyoruz. Oradaki sahayı yeniliyoruz."

Yomra'ya 800 kişilik öğrenci yurdu kazandırılacağı bilgisini paylaşan Bak, "Onu eğitim öğretime yetiştireceğiz. Ardından yine üniversitenin içinde 800 kişilik bir yurt daha yapacağız. İşte bu da üniversitede okuyan gençlerimizin barınma konusunu çözen bir sonuç olacak." dedi.

"Böyle bir yapı dünyada yok"

Bu yıl başvuru yapan öğrencilerin yüzde 99,6'sını yurtlara yerleştirdiklerini belirten Bak, şunları kaydetti:

"1 milyon öğrenci kapasitesine, yatak kapasitesine ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı 'Dışarda hiçbir öğrencimiz kalmayacak, her çocuğumuzun eğitimde barınma hakkını sağlayacaksınız.' Öğrencilerimize sabah kahvaltısını, akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Sadece ayda sembolik olarak bin lira ücret alıyoruz. Böyle bir yapı dünyada yok. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü gençlerimizi diğer akımlardan uzak tutmak, devletin kanatları altında tutmak için böyle bir talimatı var. 880 yurdumuzda 1 milyon kapasitemizle üniversite öğrencilerinin hizmetindeyiz. Trabzon'da da kapasitemiz şu anda 15 bin 700. Yapılan ilavelerle beraber inşallah 18 binin üzerine çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Okul sporlarında da yatırımların arttığını aktaran Bak, "Bizim amacımız okul bahçelerine de spor tesisleri yapmak. Talep edilen yerlere spor tesisleri yapmak. Bu noktada Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak. Bu noktada şampiyon Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Tesislerimiz hayırlı olsun. Yüzme bilmeyen kalmasın, herkesi tesislere bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından tesisi gezen Bakan Bak, yüzme yarışmalarında dereceye giren sporculara ödüllerini ve madalyalarını verdi.

Törene, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bak, daha sonra Vali Tahir Şahin ve Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne ziyaretlerde bulundu.