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Bahşılı Kaymakamı Erdal Bilgiç, yol uygulamasına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu

Bahşılı Kaymakamı Erdal Bilgiç, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimine katılarak sürücülere uyarılarda bulundu ve trafik güvenliğiyle ilgili bilgi verdi.