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Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Şubat'ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki kez geçmiş olsun dileklerini ve görüşme arzusunu ilettiğini belirterek, "Henüz görüşemedik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNE DÖNÜŞ YOK

Programın bir bölümünde, 5 Şubat'ta kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki kez geçmiş olsun dileklerini ve görüşme arzusunu ilettiğini belirten İmamoğlu, "Henüz görüşemedik" dedi.

"DOĞRU BİR NOKTADAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ VE GÖRÜŞME ARZUMU İLETTİM"

İmamoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Ben sayın Devlet Bahçeli'ye buradan da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. İki kez kendilerine doğru bir noktadan geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Müsait olurlarsa da görüşme arzumu ilettim. Ama henüz görüşemedik. Fakat ben kendisine o dönemde iki kez geçmiş olsun dileğimi ilettim."

Bahçeli'yi arayan İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

BAHÇELİ'NİN TELEFON TRAFİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla sonuçlanan ziyaretlerin ardından İmralı Heyeti'nde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Beldiye Başkanı Ahmet Türk ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ayrı ayrı arayarak teşekkür ettiği belirtilmişti. Bahçeli, ilerleyen günlerde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

sen görüşülecek bi kişi değilsin senin her hareketin şov onlarda sana senin dilinden konuşuyorlar hakediyosun

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Haber YorumlarıBlue Dream:

Adama zorla can veriyorlar , Hayatta olmayan birinden dönüş beklemek …Dönüş olmaması normal !

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Görüşmesine gerek yok Apo canisine PKK lideri demiş AKPKK ile yandaş vatana hayırı olmayanla görüşme geleceğin reis’i. Siz birazdan çoban değil devlet yöneticisi olacaksınız. Allah İmamoğluna güç versin!

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

ölmüş adamı niye arıyorsunuz ki zaten anlamadım .

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

haberin başlıkla alakası nedir?

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

İmamoğlu boşver, ne görüşecen. O zaten biricik aşkı Apo ile sürekli irtibat halinde. Apo ile iş tutanın ondan farkı yoktur.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Yav git bir aynaya bak. Resminee 30 saniye baksam kendimi dolandırılmış ve kandırılmış hissediyorum. Benden görüşme istegi alsan ben görüşmem senle Bahçeli niye görüşsün..

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

seni muhatap almasını istiyorsun ve bunun için gazetelere mahşet vermişsin ama adam yine seni gale almıyor,anlamıyor musunnnnn?

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

İmamoğlu görüşeceğin insana bak akp den talimat gelmeden nasıl konuşacak

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Haber YorumlarıSevim CELIK :

O kadar attın tuttun şimdi görüşmek istiyorsun kendini sayın Devlet Bahçeli‘nin seviyesine götürmeye çalışıyorsun kendini bir şey zannediyorsun sen kimsin hiçbir şeysin tamam Allahın yarattığı sen de bir kulsun 10 saygımız var ama siyasi olarak sen bir hiçsin ancak Grand peşindesin sen ilk önce İstanbul u düzelt gene bir şekle getir mahvettin ortalığı ya bu adamı bir gördüğüm zaman duyduğum zaman gıcık kapıyorum ki kendisini gerçekten sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başbuğ Reis devlet bahçeli’nin seviyesine aynı göz hizasına getiriyor ukala yaratık

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