Bahçeli: Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu verenlere şehitlerimiz hesap soracaktır
Politika Haberleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek yaptığı konuşmada, terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu verenlere şehitlerimizin hesap soracağını belirtti.
Bahçeli: Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu verenlere şehitlerimiz hesap soracaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere; bir yanda eskide kalmış hüviyetlerini istismar edip diğer yanda zilletle sarmaş dolaş olanlara Mahkemeyi Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ve dua edilmesi ardından, Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Burada konuşan Bahçeli, her 27 Mayıs'ta Ülkücü Şehitler Anıtında toplandıklarını hatırlatarak, "Milliyetçi Ülkücü Hareket esasen şehit ve gazilerimizin göz nuru, gönül suru, göğüs kafesi, ezcümle Türk-İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerimizin her biri bayraktır, vatandır, istiklal ve istikbal muhafızıdır" dedi.'YOK HÜKMÜNDEDİRLER'Bahçeli, küçük insanların büyük davası olamayacağını belirterek, "Büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Sözde dün dava adamı olup da bugün eyyamcı ve entrikacı kesilenlerin ahlak ve aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmış, insaf, izan ve vicdan ölçüleri de bütünüyle tarumar olmuştur. Gölgeli geçmişlerini servet, şöhret ve mevki emellerine devşirmek için sıraya girenler ne şehitlerimizi bilenler ne de davamızın şerefinden nasiplenen muhterislerdir. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp hitamında palazlandıkları ilk anda yuvasını taşa tutanlar, ocağımızı söndürmek için potansiyel husumetlerini tıpkı bir volkan ağzı gibi dışarı vuranlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Sırf azgın ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla nefislerine teslim olanların şehitlerimizi anlaması, milletimize sevdayla bağlı kalması, Türklüğün bekasını layıkıyla özümseyip gereğini yapması akla mugayir bir beklentidir. Ne ibret verici bir hakikattir ki, üç günlük dünyalarını beş kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömürleri boyunca kara bir leke gibi yakalarında asılı duracaktır. Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere; bir yanda eskide kalmış hüviyetlerini istismar edip diğer yanda zilletle sarmaş dolaş olanlara Mahkemeyi Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır" dedi.'BİZ ŞEHİTLERİMİZİN İZİNDEYİZ'Bahçeli, her şeyin netleştiğine vurgu yaparak, "Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır. Biz şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız, Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Sararmış ve kurumuş, aynı zamanda dalından kopmuş menfaatperestler zalimlerin, zillet siyasetinin dibindedir. Bu tablo gerçek olduğu kadar hazindir. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören mağara milliyetçileriyle, geçici milliyetçilerle, konjonktürel milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle, vazo milliyetçileriyle, defolu milletseverlerle, milliyeti meçhul sipariş vatanperverlerle Türk milletinin işi olmaz, hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Milliyetçiliğin hor görüldüğü günlerden, şahlanacağı bugünlerin özlemini çeken şehitlerimizin anıları bizimledir, mücadeleleri namusumuza emanettir" dedi.'MHP'NİN KİMSEYE DİYET BORCU YOKTUR'
Bahçeli, MHP'nin hiç kimseye diyet borcu olmadığını belirterek "Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimiz mühürlü değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız. Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden almaktadır. Türkiye'nin ve Türk milletinin iyiliğine olmadığına inandığımız her hareket karşısında da aynen şehitlerimizin yaptığı gibi sonuna kadar durur ve mücadele ederiz. Yeri gelir Yunus olur gönüllerle buluşuruz, yeri gelir Yavuz olur hainlerle uğraşırız" diye konuştu.