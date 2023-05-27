Bahçeli: Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu verenlere şehitlerimiz hesap soracaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere; bir yanda eskide kalmış hüviyetlerini istismar edip diğer yanda zilletle sarmaş dolaş olanlara Mahkemeyi Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ve dua edilmesi ardından, Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Burada konuşan Bahçeli, her 27 Mayıs'ta Ülkücü Şehitler Anıtında toplandıklarını hatırlatarak, "Milliyetçi Ülkücü Hareket esasen şehit ve gazilerimizin göz nuru, gönül suru, göğüs kafesi, ezcümle Türk-İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerimizin her biri bayraktır, vatandır, istiklal ve istikbal muhafızıdır" dedi.

Bahçeli, MHP'nin hiç kimseye diyet borcu olmadığını belirterek "Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimiz mühürlü değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız. Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden almaktadır. Türkiye'nin ve Türk milletinin iyiliğine olmadığına inandığımız her hareket karşısında da aynen şehitlerimizin yaptığı gibi sonuna kadar durur ve mücadele ederiz. Yeri gelir Yunus olur gönüllerle buluşuruz, yeri gelir Yavuz olur hainlerle uğraşırız" diye konuştu.