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Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de tırmanan tansiyonla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte. Dışarıdan kumanda edildiğine dair en ufak kuşku duyulmayan etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler kabus senaryolarına maalesef işlerlik ve ilerleyiş kazandırmıştır." dedi.

Suriye'de devrik Esad rejimine bağlı unsurlarla Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 1500'ü geçerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli Suriye'de yaşananların Türkiye'yi de tehdit ettiğini belirtti.

BAHÇELİ: SURİYE'DE YAŞANANLAR TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT ETMEKTE

MHP lideri Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "6 Mart 2025 tarihinden itibaren özellikle Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlak veren, müteakiben Hama, Humus ve Dera kentlerine de sıçrayan silahlı ve sipariş çatışmalar komşu coğrafyaların huzur ve istikrarı kadar ülkemizin de iç asayiş ve barış ortamını tehdit edici kıvam ve kırattadır.

"DIŞARIDAN KUMANDA EDİLDİĞİNE DAİR EN UFAK KUŞKU YOK"

Dışarıdan kumanda edildiğine dair en ufak kuşku duyulmayan etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler kabus senaryolarına maalesef işlerlik ve ilerleyiş kazandırmıştır. Suriye'nin küllerinden yeniden doğuşuna direnen ve böylesi müessir doğruluşa engel çıkarmayı hedefleyen bölgesel ve küresel husumet mekanizması taşeronları eliyle kaos imalatına girişmiştir.

"KRİZ ORTAMININ YAKIŞTIĞINI SÖYLEMKE İÇİN DAHA ÇOK ERKEN"

Her ne kadar Suriye'de nispeten sular durulmuş ve iç kanama kontrol altına alınmış olsa bile dip dalga halindeki kriz ortamının yatıştığını söylemek için vakit daha çok erkendir. Mezhep ihtilafını kaşıyan ve kurcalayan, bu yolla Suriye'yi ateşe verip bölge ülkelerini köşeye sıkıştırmayı amaçlayan ilkel ve iğrenç bir tertip gözle görülür şekilde mesafe kaydetmektedir. Baas kalıntılarının kukla işlevi gördüğü, yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyet halinde bulunduğu, Siyonist barbarlığın devrede olduğu karanlık tablo tüm vahametiyle ortadadır.

"CHP, BAAS ZİHNİYETİNİN TETİKÇİSİ GİBİ HAREKET EDİYOR"

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Baas zihniyetinin tetikçisi gibi hareket edip Alevi kardeşlerimiz üzerinden istismar kampanyasına tevessül etmesi hastalıklı ve hasmane siyasetinin yeni bir türevidir. CHP'nin mezhep provokasyonu sadece Türkiye'ye değil, şu mübarek günlerde İslam toplumlarına, bölgesel denge ve dinamiklere yapılabilecek en vahim kötülüktür. CHP'nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur.

"NE ALEVİ KARDEŞLERİMİZ NE DE SÜNNİ KARDEŞLERİMİZ ÖLÜMCÜ OYUNLARA ALDANMAYACAK"

Alevi kardeşlerimiz bizim canımız ve ciğerparemiz; milletimizin ve İslam aleminin ayrılmaz, ayrılamaz ve ayrı görülemez inanç ve insanlık değerleridir. Bizim nezdimizde Alevi ile Sünni arasına uçurum kazanlar, bunlar arasında ikilik çıkaranlar, yetmezmiş gibi birbirine uzak ve yabancı gibi takdim edenler din, diyanet, millet ve ümmet düşmanlarıdır. Ne Alevi kardeşlerimiz ne de Sünni kardeşlerimiz ölümcül oyunlara aldanmayacak, buna da asla kanmayacaktır. CHP'nin yolu yol değildir. CHP'li yönetici ve milletvekillerinin açıklamaları fitne ve fücura ön açmak, öncü olmak manasından başka yorumlanamayacaktır.

"DEM PARTİ'NİN DURUŞUNU NETLEŞTİRMESİNDE YARAR VAR"

Siyasi mezhepçilik ve etnik ayrımcılık peşinde koşanlar hem insanlık suçu işlemekte hem de yasa ve anayasaya aykırı emel ve eylemlere ortak olmaktadır. DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar?

"FİKİRSİZ SİYASETÇİLERİ TÜRK MİLLETİ HOŞ GÖRMEZ"

PKK'nın kurucu önderi tarafından hazırlanan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır. Türkiye, kalıcı ve kategorik ölçüde terörü millet ve devlet hayatından çıkarmanın arifesindeyken etnik ve mezhebi tahrikleri siyasi araç ve argüman olarak kullanan fırsatçı, fırıldak ve fikirsiz siyasetçileri ne Allah affedecek ne de aziz Türk milleti hoş görecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bir beladan kurtuluşun mücadelesi verilirken, diğer ve daha dehşet uyandıran nevzuhur sorunların yeşertilmesinden kaygılıdır ve herkesi, bilhassa siyasi partileri ahlaklı, duyarlı, milli ve sorumlu olmaya davet etmektedir. Unutulmasın ki, ateşe dökülen benzin ilk dökeni yakacak; rüzgardan kim medet umuyorsa önce onun çatısı uçacaktır."

Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıademsakarr:

gitseniz hepsi düzelecek

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

sipariş çatışma nedir? Allah rızası için kim yazıyor bu adamın akrostiş metinlerini

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Haber YorumlarıCharlie chaplin:

Bahçelinin açıklamaları yok hükmündedir..O hasta ne dediğini kendiside bilmiyor..

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Haber YorumlarıALİCAN:

Erdoğan Bahçeli ikilisi muhaliflerin destekleyerek esadı devirerek İsrail için Suriyeyi dikensi gül bahhçesine çevirdi . Bu ikili hiçbir şey yapmamış gibi durumdan şikâyetçiler. Hepinizde İsrail'e çalışıyorsunuz ama koltuklarınızı İsrail düşmanlığınıza borçlusunuz

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Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

Lan , CHP kadar başımıza taş düşsün. Bu ne arkadaş? Her şeyi de CHP ye bağlamasanız olmaz .

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Koltuk sevdanız ne zaman bitecek yiye yiye doyamadınız

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bu Siyasi At Hirsizinin Sadece Ismi Devlet..Buna Itaat Edenlerin 80 % i de Gecimlerini Bunlar Sayesinde Bozuk Duzenden Temin Eden RANTCI - IHALECI, Yani Ulkesini En Fazla Sevengiller Olusturuyor...

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Haber YorumlarıEnderen:

Bahçeliye güvenip sözlerini dinlersek Suriye ye direk müdahale ettiğimiz gibi bizim le alakalı olmayan bir savaşta hedef tahtası oluruz

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Haber YorumlarıAbdullah Tekin:

Bahçeli ses yok görüntü yok yazı var??? Ben de yazayım size böyle yazılar!!!

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Haber YorumlarıMurat Kara:

bizim kimseyle sorunumuz yok alevidide sunniside hristtiyaninda sorun yok siyasette sorun var her zaman kasıma yetwr ywtwr bencealevilerde kardeşimiz ben sünniyim ama aleviside kardesim kürsüde kqrdesim hepimizi Allah yaratmış

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