Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından bilgi aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DEM PARTİ: SAĞLIK DURUMU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Aynı zamanda İmralı heyeti üyesi olan Önder'in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'TEDAVİSİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

BAHÇELİ, ÖNDER'İN DOKTORLARINDAN BİLGİ ALDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder'in tedavi altına alındığı hastaneyi aradı. Bahçeli, hastane başhekiminden ve Önder'in doktorlarından bilgi aldı.