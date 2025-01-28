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Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kartalakaya faciasında ölen çocukların isimlerini saydıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'deki yangın faciasıyla ilgili konuşma yaptığı esnada duygu dolu anlar yaşadı. Hayatını kaybeden canların isimlerini sayan Bahçeli, gözyaşlarına hakim olamadı. Bahçeli, "Milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

"İŞİN İÇİNDEN KURTULMA TELAŞINA KAPILMAK..."

"Hangi ara siyasi ihtirasların bu kadar eline düştük? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek" diyen Bahçeli, "Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır. Gerçekleri bastırmak veya baltalamak ahlakın değil, adaletin ilgi sahasındadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

gerçek türk milliyetçisi dinsiz olamaz. biz 90 lı yıllarda ocakta böyle öğrendik. adı türk islam ülküsüdür. bugün türklük kılıfı ile ortaya çıkanlar Ümit Özdağ gibi, kimi chp liler gibi bilinki asıl dertleri dinimize düşmanlıktır. yaptıkları ortada zira. türk, kürt , arap ya da başak bize dinimiz şereftir. islam olmadan ırkımızın dünyada da ahirette de kazandırdığı bişey olamaz.

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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Tanju Özcan ve Truzim Bakanı evet beyler onurlu(!) iki istifa bekliyoruz

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