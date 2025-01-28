Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Mhp lideri Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'deki yangın faciasıyla ilgili konuşma yaptığı esnada duygu dolu anlar yaşadı. Hayatını kaybeden canların isimlerini sayan Bahçeli, gözyaşlarına hakim olamadı. Bahçeli, "Milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"İŞİN İÇİNDEN KURTULMA TELAŞINA KAPILMAK..."

"Hangi ara siyasi ihtirasların bu kadar eline düştük? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek" diyen Bahçeli, "Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır. Gerçekleri bastırmak veya baltalamak ahlakın değil, adaletin ilgi sahasındadır" ifadelerini kullandı.