Bahçeli'nin yardımcısı, İYİ Parti'nin ittifak çağrısına verdiği yanıtla ilgili konuştu: 26 Ağustos'u beklemek lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler öncesi yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti'den "Devlet Bey bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" yanıtı geldi. Bu gelişme sonrası bir canlı yayına katılan Bahçeli'nin yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Çağrının cevaben tarafı sayın Akşener'dir. 26 Ağustos'ta çok önemli bir konuşma yapacağı iddia ediliyor, o günü beklemek lazım" açıklamasında bulundu.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde İyi Parti'ye dikkat çeken bir ittifak çağrısında bulunurken, İYİ Parti kanadından gelen ilk yanıt "Devlet Bey bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" oldu. Yaşanan gelişmenin ardından televizyonda bir canlı yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Çağrının cevaben tarafı sayın Akşener'dir. 26 Ağustos'ta çok önemli bir konuşma yapacağı iddia ediliyor, o günü beklemek lazım" ifadesini kullandı.

"GENEL BAŞKANIMIZ 2009'DA 'EVE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yardımcısı İzzet UIvi Yönter katıldığı yayında İYİ Parti'ye yapılan ittifak çağrısına değindi. Yönter'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sayın genel başkanımız ağustos 2009'da buluşma yerimiz zillet değil, millettir demişti. Kucaklaşmadan bahsetmişti. Hitabında İYİ Parti Genel Başkanına 'eve dön' çağrısı yapmıştı. 'Eve dön' çağrısı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler. Ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar.

"KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇ"

Sayın genel başkanımız çağrılarında samimi. Mutlak suretli iyi niyetli. Diyor ki açıklamasını takip ettim. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Şimdi eve gelmediniz. Çağrımız net. O zaman ülke hayrına, Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım. Komşu komşunun külüne muhtaç.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter.

"BU ÇAĞRININ SAMİMİYETİNİ GÖRMEK LAZIM"

Ev alma komşu al. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir. Komşuluk hukuku aynı zamanda şeref bahsidir. Ahlaki bir temeli vardır. Ülkenin hayrına, geleceğimiz için... Komşuluk hukukunda zillet var mıdır, yok. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır. Yakınlık vardır, husumet yoktur. Ayrılık yoktur. Ülke hayrına yerel iktidarda bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı saygın bir çağrı. Bu çağrı çok değerli bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin önünde çok önemli gündemler var.

"AKŞENER'İN 26 AĞUSTOS'TA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUŞMA YAPACAĞI SÖYLENİYOR"

Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Saygın bir çağrıdır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı temelinde yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Günlük siyasi polemiklerin üzerinde, geleceğin inşa edilmesi için düşünülmüş bir çağrıdır."

İYİ PARTİ'DEN GELEN İLK YANIT OLUMSUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı ittifak çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı.