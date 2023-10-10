Bahçeli'nin tezkere tavsiyesi, Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine "Evet" diyeceklerini açıklamasına ve kendisine gönderme yapmasına değinen Kılıçdaroğlu, çok sert tepki gösterdi.

"ANLAMADIĞIM BİR ŞEY VAR"

Kılıçdaroğlu, "Önümüzde bir tezkere var, terörle mücadele edeceğiz diyorlar. Hiçbir zaman terörle mücadelenin karşısında olmadık. Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' diyor. Birinci sorum Bahçeli'ye partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun, yabancı asker postallarının TC topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık." dedi.

"YABANCI ASKERLERİN ASLA ÜLKEMİZE GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

MHP lideri Bahçeli'ye sorular yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Asla ve asla yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bahçeli'ye ikinci sorum; bu yabancı askerler kimler? Kimi davet edeceksiniz? Bu ülkede terörle mücadeleyi TSK verdi, polislerimiz verdi binlerce şehidimiz var bir tane yabancı asker gelmedi, şimdi beyefendiler yabancı askerleri davet edeceğiz diyor. Kim bunlar? Öyle bir noktaya geldi ki helikopterimiz düşürülür yabancılardan duyarız. Karadeniz'de gemimiz basılır yabancılardan duyarız. SİHA'mız düşürülür onu da yabancılardan duyarız. Ne demek bu? Gemin basılacak gıkın bile çıkmayacak. TC devleti bu duruma hiç düşmemişti."

BAHÇELİ NE DEDİ?

Sabah grup toplantısında konuşan Bahçeli de tezkere hakkında konuşarak, "Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğiz. CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu, terörden rahatsızsa hodri meydan diyorum çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Şehit ile cani melanet ile millet arasında seçim yapmakta tercih zorluğu çekenler tezkereye itiraza hazırlananlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa vatana ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.'' ifadelerini kullandı.