Üye Girişi
Haberler

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyan Bahçeli "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

DEM PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Gündeme bomba gibi düşen ve birçok kesim tarafından sürpriz olarak nitelendirilen bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadında merkez yürütme kurulu, olağanüstü toplandı.

Öte yandan partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Bahçeli'nin sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır.

"SORUNUN ÇÖZÜM YERİ MECLİS'TİR"

Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz.

"ONURLU BİR BARIŞ İÇİN..."

Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki, bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

"ÖCALAN ÇIKSIN KONUŞSUN"

Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Tecrit kaldırılsa konuşsun' mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 aydır devam ediyor, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Merkez Yürütme Kurulu Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli DEM Parti Politika Güncel Terör MHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum

 Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz

Küçük ortak başkaldırdı
Elebaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain

Teröristbaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain
500

Yorumlar (25)

Cihat Demir:

Bu vatan için şehit olmuş insanlara yazık

138
24
yanıtYanıtla
Sedat DOĞAN:

Bebek katili ve terörist başını gazi meclisimize davet eden sayın bahçeliyi kınıyorum.

128
31
yanıtYanıtla
Banu Çelik:

Okurken bile utanıyorum

124
32
yanıtYanıtla
özcan Aslan:

Bu lafı özgür özel konuşsaydı tefe kordu artık miyadı dolmuş bunun ayağa kalkıp alkışlıyor birde vekil beyler yazık şehitlere ihanettir bu.

97
24
yanıtYanıtla
VATANDAŞ:

Buna izin verirlerse fetonun yeni lideri de konuşsun. Onurlu bi barış olur. Menfaatler çakıştı desin.

91
22
yanıtYanıtla
Xeyati 2:

Bahçeli'nin çağrısı millatir tarihidir ve makbuldür.

38
70
yanıtYanıtla
JokerAllame:

Hakkım helal degil!!!!!

79
21
yanıtYanıtla
VATANDAŞ:

Ülkeyi mülteci kampına cevirdiniz. Sınırınızda Ypg tehdidi var. Neyin kafası bu.

61
21
yanıtYanıtla
Hüso Fıso:

Nedense Erdoğan ve Bahçeli hiç samimi gelmiyor.

52
14
yanıtYanıtla
Nurullah Akarslan:

vefa ozcan jy savaş bu ulkenin en azılı terorstleridir

16
4
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir ( IFFHS )? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor? HMGS ne zaman açıklanacak 2024? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.