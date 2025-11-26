Haberler

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" sözlerine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok' açıklamasını yaptı.
  • Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, bu açıklamaya tepki gösterdi ve adalet talebinde bulundu.
  • Dilek İmamoğlu, Bahçeli'ye neden temsilcilerini Silivri'ye göndermediğini sordu.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" sözlerine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" sözleri tartışma yarattı.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Söz konusu sözlere tepki tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Dilek İmamoğlu yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamlandırmakta çok zorlandım, çok üzüldüm" dedi.

"BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM"

"Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla" diyen Dilek İmamoğlu, "Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve millete adamış, adanmışlığın bedelini parmaklıklar arkasında ödeyen Ekrem İmamoğlu'nun ve ailesi olarak bizlerin böyle bir karşılaştırma içinde oluşumuzu büyük bir şaşkınlık içerisinde izledim" ifadelerini kullandı.

"NEDEN TEMSİLCİLERİNİZİN OLDUĞU HEYETİ SİLİVRİ'YE HİÇ GÖNDERMEDİNİZ?"

İmamoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu söz üzerine Bahçeli'ye izniyle şu soruları yöneltmek istiyorum. Mademki Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark yoktur o halde neden eşime ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan bu haksızlık ve hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizde temsilcilerin olduğu heyeti Silivri'ye göndermeyi hiç düşünmediniz?

Burada yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik? Bu soruları böylesi bir kıyaslamaya rağmen bir sitem eşliğinde değil adalet arayışının güçlenmesi adına içten bir çağrı olarak dile getiriyorum.

"BİZİM TEK DİLEĞİMİZ ADALETİN TECELLİ ETMESİDİR"

Mahkemenin TRT'de yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli, anlamlıdır. Adil ve şeffaf yargılamayı, tutuksuz yargılamayı da gelin hep birlikte omuz omuza savunalım.

Bu ülkede gerçek bir barış, güçlü bir demokrasi, toplumsal huzur ve samimi kardeşlik atmosferi isteniyorsa bunun yolu tam da buradan geçmektedir. Bizim tek dileğimiz adaletin bir an evvel tecelli etmesidir."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir gazeteciye yaptığı açıklamalarda "İmralı'ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri'nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası'nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri'ye gidişle İmralı Cezaevi'ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCan:

Ekrem İmamoğlu kesinlikle bir projedir , Samanyolu Tv de Trabzon spor yorumculuğu yapan biri nasıl bir anda chp nin cumhurbaşkanı adayı olur . Kemal Kılıçdaroğlu , Kürtler ve fetö birleşip böyle bir aday belirlediler.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Dr. Abdurrahim Karslı: AKP KURUCULARI VE ABD ANLAŞMASI.Anlaşma şu. Biz sizi iktidara taşıyalım. Size iktidarda sıkıntı çıkaracak unsurları opere edelim. Size gerekli finansal destekleri getirelim.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCHPsavar:

Lafa bak kocasına iftira atılmış. Kocacın sahte belgelerle iyi okula geçtiği net. Almanya'dan Metro için alınan kredinin ortada olmadığı net. Hocan hakimin sorularına cevap vermiyor ki hikaye anlatıyor

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hırsızın karısının zoruna gitmiş , utanmadan bir de hırsız kocasını savunuyor…

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Kaale almaya gerek yok hanımefendi yi siyasetçi değil sayın bahçeli nin dengi hiç değil kimse durduk yerde yargılanmaz beni niye almıyor içeri devlet ?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

CHP nin aslında genel hastalığı kurucu partiyiz e biz ne dersek öyle biz yargı bağımsız değil desek te doğru bağımlı desek de doğru herkes e hakaret ederiz bize cevap vermeyin en tepede biziz kurtuluş savaşında chp yoktu 2 yıl sonra kuruldu ben bu chp ye saygı duymak zorunda da değilim Türkiye’de bi chp kalsa oy vermeyecem iktidar a da oy yok boş gündeminiz benim gündemim değil benim gündemim nasıl geçinirim asgari ücretli

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

Kimse bunu beklemiyordu, fazla yüke dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.