Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" sözlerine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" sözleri tartışma yarattı.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Söz konusu sözlere tepki tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Dilek İmamoğlu yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamlandırmakta çok zorlandım, çok üzüldüm" dedi.

"BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM"

"Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla" diyen Dilek İmamoğlu, "Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve millete adamış, adanmışlığın bedelini parmaklıklar arkasında ödeyen Ekrem İmamoğlu'nun ve ailesi olarak bizlerin böyle bir karşılaştırma içinde oluşumuzu büyük bir şaşkınlık içerisinde izledim" ifadelerini kullandı.

"NEDEN TEMSİLCİLERİNİZİN OLDUĞU HEYETİ SİLİVRİ'YE HİÇ GÖNDERMEDİNİZ?"

İmamoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu söz üzerine Bahçeli'ye izniyle şu soruları yöneltmek istiyorum. Mademki Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark yoktur o halde neden eşime ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan bu haksızlık ve hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizde temsilcilerin olduğu heyeti Silivri'ye göndermeyi hiç düşünmediniz?

Burada yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik? Bu soruları böylesi bir kıyaslamaya rağmen bir sitem eşliğinde değil adalet arayışının güçlenmesi adına içten bir çağrı olarak dile getiriyorum.

"BİZİM TEK DİLEĞİMİZ ADALETİN TECELLİ ETMESİDİR"

Mahkemenin TRT'de yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli, anlamlıdır. Adil ve şeffaf yargılamayı, tutuksuz yargılamayı da gelin hep birlikte omuz omuza savunalım.

Bu ülkede gerçek bir barış, güçlü bir demokrasi, toplumsal huzur ve samimi kardeşlik atmosferi isteniyorsa bunun yolu tam da buradan geçmektedir. Bizim tek dileğimiz adaletin bir an evvel tecelli etmesidir."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir gazeteciye yaptığı açıklamalarda "İmralı'ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri'nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası'nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri'ye gidişle İmralı Cezaevi'ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir" ifadelerini kullanmıştı.