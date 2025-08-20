Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Bahçeli'nin "Ülküdaşım" sözleriyle sahip çıktığı ve silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Selahattin Yılmaz cezaevinden yolladığı mektupta "Aziz İhsan denilen kişi devletimize faydalı olmak için itirafçı olmuş. Bu adamı vurdurmam imkansızdır. Birisi bir tezgah kuruyor. Kurt kuzuyu yiyecek. İnanılmaz bir kumpasın içindeyim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında şüpheli Yılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

BAHÇELİ: ÜLKÜDAŞIM VE DAVA ARKADAŞIMDIR

Selahattin Yılmaz'ın suç örgütü lideri olduğu ve Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast hazırlığı' içinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu isme sahip çıkması gündeme bomba gibi düştü.

MHP lideri Bahçeli, Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasına ilişkin "Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır. Kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

SELAHATTİN YILMAZ'DAN CHP'YE "KUMPAS" SUÇLAMASI

Bahçeli'nin "Ülküdaşım" sözleriyle sahip çıktığı Selahattin Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz'a bir mektup gönderdi. Yılmaz mektubunda şu ifadeleri kullandı; "Müslüman bir Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasının bilge lideri abim sayın Dr. Devlet Bahçeli liderimin desteklemiş olduğu Cumhur İttifakı'na canımızla, başımızla, her türlü bağlıyız. Aziz İhsan Aktaş'ın doğru ya da yanlış bir kişi olup olmadığını tartışmak istemiyorum. Devlete ve hükümete faydalı bir iş yapıyorsa destekler, arkasında, önünde, yanında dururum. Aklı başında olan bir insan nasıl olur da benim onu vurdurtacağımı söyler? Kaldı ki onu vurdurtmam kimin işine yarar? Tabi ki CHP'ye yarar. Benim düşünceme göre CHP kliklerinin, (bu olayın) ses getirmesi adına bilinen bir kişiyi kullanması gerekirdi. Beni seçtiler. Bu tezgahta (amacın) hem beni yıpratmak hem Aktaş'ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak, konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi?

"KURT KUZUYU YİYECEK"

Çok ciddi sağlık sorunu olan oğlum ile bu işi yapacağım söyleniyor. Bunu ancak alçaklar yapar. Oğlum Alperen Göktuğ bana 'Baba sen kendini gözümün önünde öldür, ben bir ay daha fazla yaşayacağım' dese gözümü bir an bile kırpmadan kendimi feda ederim. Bu zavallı alçak tezgahı düzenleyenler bu tezgahın içinde kalacak olanlardır. Aziz İhsan denilen kişi devletimize faydalı olmak için itirafçı olmuş. Bu adamı vurdurmam imkansızdır. Şu an suçsuz olduğumu nasıl anlatabilirim diye mücadele ediyorum. Siyasi görüşüm ve dini inancım olarak böyle bir adama zarar veremem. Burada ciddi bir şey var, çözemiyorum. Birisi bir tezgah kuruyor. Kurt kuzuyu yiyecek. Vurulan yoktur. Bir tokat dahi attığımız yoktur. Evine adam gönderdiğimiz yoktur. İnanılmaz bir kumpasın içindeyim."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Nebati yeniden bakan mı oluyor? Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bahceli AHRAZDIR. Çok da şey yapmamak lazım. Bu arada o parmaktaki pırlantalı yüzükler hangi davadan. Yolunda A.Ş.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOktay Şahin:

Evet ortalık sayenizde mayfadan gecilmez oldu,yok Sirin baba mafyası yok ,orhan bilmem ne ,nedir la sizden cektigmz

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Kırk yıllık Kurt bir anda Kuzu oldu...

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

ağız dolusu bir şeyler demek istiyorum ama neyse

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Tutuklama kaldırılmaz,yargılamaya devam edilirse ne olacak ,izleyip görelim

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Güran ailesi 'adalet nöbeti'ne başlıyor

Katledilen Narin'in ailesinden yeni karar! Yer ve saat duyuruldu
Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket

Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.