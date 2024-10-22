Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

Mhp lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Konuşmasına "Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek başlayan Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"UMUT HAKKI KULLANIMININ ÖNÜ AÇILSIN"

Bahçeli, açıklamasının devamında ise "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" ifadelerini kullandı.

PEKİ NEDİR BU UMUT HAKKI?

Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra "Umut hakkı"nın ne anlama geldiği birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. "Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.