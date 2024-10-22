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Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamasının devamında "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer verdi. Peki bu umut hakkı nedir? Detaylar haberimizde...

Mhp lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Konuşmasına "Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek başlayan Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"UMUT HAKKI KULLANIMININ ÖNÜ AÇILSIN"

Bahçeli, açıklamasının devamında ise "Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" ifadelerini kullandı.

PEKİ NEDİR BU UMUT HAKKI?

Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra "Umut hakkı"nın ne anlama geldiği birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. "Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (10)

Tutankamon Hoca:

Abisi Erdoğan ne söyletmek isterse buna söyletiyor

39
3
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Volkan Cetin:

yuhlar ki yuhlar olsun arkasın dan gittiğimiz adama bak sen bitmiştir MHP benim için

32
3
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sade vatandaş:

bahçeli konuşmasını bilmiyorsa en azından prompterden okumadan önce ne anlama geldiğini iyi öğrensin öyle okusun

32
3
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ASD:

YOK DAHA NELER!!!!!

28
4
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Mehmet Vatandaş:

ip atmakla övünüp oy topladığın varlık için şimdi meclise gelsin demek !!!! bunun izahı yok varsa da ben yazamıyorum.

18
3
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Mehmet Vatandaş:

Fetöyü de getirseydiniz bari Eyyy Bahçeli:))

15
3
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Halit:

ben devletin yanındayım önümüzde büyük bir tehlikeyi farketti eğer kaybedersek balkanlardan sürüldüğümüz gibi bu topraklardan sürülürüz

5
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VEFA:

Püsküvüt Dedem en sonunda kemale erdi. Gitmeden önce son kez dağıtılanları toparlamaya çalışıyor. Elhamdülillah!...

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2
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Sefa Altun:

NE İCİRDİLER BU ADAMA, MAKARNACILAR NERDESİNİZ....

5
0
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