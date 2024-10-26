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Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'la ilgili çağrısının yankıları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'ni ziyarete açtı.

Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK liderini TBMM'de bir konuşma yapmaya ve örgüte silah bırakma çağrısında bulunmaya davet etmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yeni çözüm süreci iddialarına ilişkin "Varsa plan, proje bunların halka götürülmesi ve Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım" diyen Yavaş, Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalmasıyla ilgili de "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje vekillerin bunu Meclis'te tartışması gerekir. Bazı şeylerin halka da sorulması lazım.

"TOPLUM BU KONUDA ÇOK ACI ÇEKTİ"

Bir başkasına karşı işlenen suçun birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekti. Ortak yaşama iradesi olmasa bu toplum çoktan ayrışırdı. Bunların ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Varsa plan, proje bunların halka götürülmesi ve Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım.

"KİMSE KENDİ BAŞINA KARAR VEREMEZ"

Üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin kendi başına karar vermesi mümkün değil. Buna karar verecek Türk milleti ve onların temsilcisi milletvekilleridir. Ben bekliyorum önümüzdeki grupta bir el yükseltilip ne denecek, gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler...

"YENİ MACERALARA GEREK YOK"

Dün yayınlanan bir rapora göre toplum bu talepten oldukça incindi. Terörist başının muhatap alınması hukuk sistemine aykırı. Meşruiyet ancak TBMM'de aranır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor. Daha önceki çözüm süreci başarıya ulaşmadı, çözeceğiz derken daha da bozdular. 800 kadar asker ve polisin kanı hala orada duruyor. Yeni maceralara gerek yok. Varsa bir şey TBMM'ye gelecek, daha sonra Türk milletine sorulmalıdır. Türkiye'ye kimsenin bir şey dayatma hakkı yoktur, son söz Türk milletinindir."

Bahçeli'nin
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (8)

Ömer:

Sayın Yavaş sen kim oluyorsun reis varken. reisin ülkesi ne isterse yapar, çünki Türk Milleti verdi yetkiyi. Yetkiyi veren etkiyide görecektir.

13
47
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Deccal yeryuzunde ciktiginda binbir yuze kiliga burunup ben Allahim diyecek ey imanler kanmayin imaninizi koruyun buyuruyor.hz Muhammed sav.

37
9
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Hakan ALTINTAŞ:

Birde analiz mi yapmış bu adamların oylarıyla seçilen bu adam. Pes vallahi pes

9
31
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Aynen son söz Türk milletinin ve Türk milleti taviz verilmesini istemiyor.

35
1
yanıtYanıtla
Hüseyin Çağlayan:

Bu dönek mi fikir yürütmüş

4
15
yanıtYanıtla
Ziya ve Torunları null:

Mansur Yavaş başkanıma katılıyorum bu millet çok acı çekti çok can kaybı verdi askeriyle polisiyle kadınıyla yaşlısıyla çocuğuyla

3
1
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