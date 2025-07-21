Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla yeni çözüm sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, birkaç ay önce partisinin milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda, Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği iddia edilmişti. Bahçeli'nin dikkati çeken sözleri tartışma yaratırken, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"GÜÇLÜ BİR KARDEŞLİK VURGUSU"

Çiçek yazısında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ismi üzerinden, 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun' şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara 'Devlet Bahçeli vizyonu' çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır." ifadesini kullandı.

Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Sayın Devlet Bahçeli'nin ismi üzerinden, 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun' şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara 'Devlet Bahçeli vizyonu' çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır.

Ne var ki, bu birleştirici mesaj, bazı kesimler tarafından 'bölücülük' gibi çarpıtılarak ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışılmaktadır. Hatta 'teröristbaşı Öcalan'ı öneriyor' diyecek kadar alçalanları gördük. En acı olan ise içimizden çıkan bazılarının basit mi basit ve nefret yüklü yorumları olmuştur.

Kimler midir bunlar?

Seçim öncesi, durduk yere 'Ben Aleviyim' paylaşımı yaparak kimlik siyasetini körükleyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamına kadar gidip destekleyen ve oy verenler; Özgür Özel'in, CHP Grup Başkanvekili olarak, cezaevinde bulunan bir isim üzerinden 'Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak' dediğinde zerre hassasiyet göstermeyenlerdir.

Bölgemizde oynanan ayrılıkçı oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, kardeşliği ve birliği güçlendirmeye, bu planları boşa çıkarmaya yönelik 'Kürt ve Alevi kardeşlerimiz' vurgusuna böylesine sert tepki gösterenler, hangi düşmanlık zemininde hareket etmektedir?"