Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum
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Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, bu konuda bir yazı kaleme alarak, sözlerin özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi vatandaşların her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair bir kardeşlik vurgusu olduğunu ifade etti.

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla yeni çözüm sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, birkaç ay önce partisinin milletvekilleriyle yaptığı kapalı toplantıda, Kürtler ve Alevilerin bürokrasiden dışlanamayacağını vurgulamak için, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği iddia edilmişti. Bahçeli'nin dikkati çeken sözleri tartışma yaratırken, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"GÜÇLÜ BİR KARDEŞLİK VURGUSU"

Çiçek yazısında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ismi üzerinden, 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun' şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara 'Devlet Bahçeli vizyonu' çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır." ifadesini kullandı.

Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Sayın Devlet Bahçeli'nin ismi üzerinden, 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun' şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara 'Devlet Bahçeli vizyonu' çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır.

Ne var ki, bu birleştirici mesaj, bazı kesimler tarafından 'bölücülük' gibi çarpıtılarak ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışılmaktadır. Hatta 'teröristbaşı Öcalan'ı öneriyor' diyecek kadar alçalanları gördük. En acı olan ise içimizden çıkan bazılarının basit mi basit ve nefret yüklü yorumları olmuştur.

Kimler midir bunlar?

Seçim öncesi, durduk yere 'Ben Aleviyim' paylaşımı yaparak kimlik siyasetini körükleyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamına kadar gidip destekleyen ve oy verenler; Özgür Özel'in, CHP Grup Başkanvekili olarak, cezaevinde bulunan bir isim üzerinden 'Demirtaş Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak' dediğinde zerre hassasiyet göstermeyenlerdir.

Bölgemizde oynanan ayrılıkçı oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, kardeşliği ve birliği güçlendirmeye, bu planları boşa çıkarmaya yönelik 'Kürt ve Alevi kardeşlerimiz' vurgusuna böylesine sert tepki gösterenler, hangi düşmanlık zemininde hareket etmektedir?"

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türk hariç herkesle kardeş oldunuz.

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Niye çerkez'in, gürcü'nün, laz'ın, manav'ın yörüğün vb.. ne ayrımcılık niye. onlarda olsun. niye hep alevi veya kürt neden

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Bu ülkede Türk Kürt Alevi Arap ayrımını sadece Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanları yaptı yani Sizler yaptınız Allah bu ülkeyi milliyetçi ve Müslüman geçinenlerden korusun

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Haber YorumlarıZübükzade:

Gerçekten samimiyseniz mülakatı kaldırın torpille aradığınız yandaslardan yer açılır bileğinin hakkıyla kazananlara

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

dozer ortalığı yıka yıka gidiyor bakalım daha neleri tahrip edecek

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