Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezuela saldırısına sert tepki gösteren Bahçeli, DEM Parti'ye de kullanılan dil üzerinden yüklendi.

"MUHATAP PKK'NIN KURUCU ÖNDERİDİR"

Behçeli, "Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştiği süreçte he türlü fedakarlık yapılıyorken Halep gerekçesi ile sokaklara dökülmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır. İsrail güdümündeki terör örgütü ile pazarlık nasıl olacaktır. Türkiye böyle bir şeye nasıl onay verecektir. Muhatap PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERLE İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli konuşmasının sonunda emekli maaşlarına da değindi. MHP lideri "Emeklilerin derdi derdimiz, beklentisi beklentimizdir. En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.

ARALIK ENFLASYONU SONRASI EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak emekli zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında da değişiklik gündeme geldi. Enflasyon verileri doğrultusunda yapılan hesaplamayla en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükseldi. Ancak yaklaşık 5 milyon emeklinin maaş artışının bu tutarın altında kalması, kök aylıkları da kapsayan yeni bir düzenlemeyi zorunlu hale getirdi.

KÖK AYLIKLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Kök maaşı düşük olan emeklilerin maaşlarının artırılması amacıyla gerekli yasal çalışma AK Parti tarafından geçen hafta Meclis'e sunuldu. Düzenleme ile emekliler arasındaki maaş farklarının azaltılması hedefleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Yapılan düzenleme sonrasında en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamasında en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

GÖZLER MECLİS'TE

En düşük emekli maaşına yapılacak zam görüşmelerinin 15 Ocak 2026'da başlaması bekleniyor. Bu tarihle birlikte Meclis komisyonunda görüşülmesi, teklifin Meclis Genel Kurulu'ndan gelmesi ve görüşülüp oylanması, Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylaması, Resmi Gazete'de yayımlanması ve SGK nezdinde düzenlemelerin yapılmasının 2 günlük süreçte tamamlanması zor olduğundan, emeklilere Ocak ayında 16 bin 881 lira en düşük emekli maaşının yatması bekleniyor. Ortaya çıkan 3 bin 119 liralık fark ise belirlenen tarihte hak sahibi en düşük emekli maaşı alanların hesaplarına yatırılacak.