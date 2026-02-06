Bahçeli: "Muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her şeye karşı olan muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir? Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınları arasında istikbale umut ekenler vardı. Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 konutun inşasını nasıl yok sayacaklar" dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katıldı.

"Türk milletinin tökezlemesi mümkün değildir"

Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen programda konuşan Devlet Bahçeli, "Köyünde, kentinde, bağında, bahçesinde, tarlasında, bostanında, evinde, iş yerlerinde hayat mücadelesi veren cebeli bereketin vefakar insanlarını hasretle bağrıma basıyorum. Aziz milletimize, gönül ve kültür coğrafyamızda yaşayan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yerin altından veya yerin üstünden hiçbir felaket, hiçbir musibet Türk milletini yolundan geri çevirmemiştir. Bu hakikati kavramak ve bu hakikate kaynaşmak lazımdır. Allah'ın yazdığını kulun silmesi diye bir şey olamaz. Herhangi bir sebeple Türk milletinin karalanması bir daha ilahi adalete, Allah'ın nizamına aykırıdır. Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden çıkmayı başarmış Türk milletinin tökezlemesi mümkün değildir. 6 Şubat 2023 tarihli ikiz depremlerden sonra bu açık gerçek bütün boyutlarıyla yaşanmış ve teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Taş ve moloz yığınları arasında istikbale umut ekenler vardı"

Devletin deprem bölgesinde anında vaziyet aldığını belirten Bahçeli, "Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır ve asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ve pek çok dost ve kardeş ülke arama-kurtarma çalışmalarına katılan pek çok sayıda gönüllü kuruluş felaket gölgesinde koşmuştur. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınları arasında istikbale umut ekenler vardı. Onlar, ikbal ve çıkar arayışıyla meşgul olurken devlet ve millet tek nefes halinde devasa felakete aynı safa katılmıştır. Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, devletin acze düştüğünü utanmadan, sıkılmadan, ganimeti yağmalamak için pusuya yatsaların da maskeleri düşmüştür. Bilinen bir gerçeği tekrar etmek gerekirse depremin 15'inci gününde ilk konutların temeli atılmış ve 45'inci gününde Gaziantep'te ilk köy evleri teslim edilmiştir" diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak mücadeleyi sürdüreceklerini anlatan MHP lideri Bahçeli, "Devlet ve milleti bilmeyen, acıyı ve tasayı anlamayan sırf siyasi hırslarını tatmin etmek için oraya buraya musallat olan siyasiler, atılan güçlü adımları hiçbir zaman hazmedememiştir. Varsın onlar köhne ve kirli siyasetlerine devam etsinler. Biz hizmetimize ve mağdur insanlarımıza kol kanat germeye devam edeceğiz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar gerçekleri çarpıtacaklar ancak biz Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan kervanımızı yürüteceğiz. Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 konutun inşasını nasıl yok sayacaklar. Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar. Onların imkansızı bizim mümkünümüzdür, çünkü iman varsa imkan varsa diyen bir yüreğin sahibiyiz. Biz Cumhur İttifakıyız, biz Türkiye sevdalısı, tertemiz ahlaklıyız. 2 bin 500'ü köy evi olmak üzere 12 bin 557 konut Osmaniye'nin çehresini değiştirmiş, acıları bir nebzede olsa dindirmiştir. Her şeye karşı olan muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu aleni değil midir" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE