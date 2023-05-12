Bahçeli: 'Erdoğan gitmeli' diyen The Economist'a cevabımızı 14 Mayıs'ta vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da yurttaşlara seslenirken, 'İngiliz The Economist dergisi, 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da yurttaşlara seslenirken, "İngiliz The Economist dergisi, 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Karaman'da miting düzenledi. Bahçeli şunları söyledi:

"ARZULADIKLARI BÖLÜNME VE İÇ KARIŞIKLIKTIR"

"Karaman, dünyayı Türkçe okuyuşumuzun karar ve kavşak noktasıdır. Dil bir medeniyettir, dil bir kültürdür, dil yaşayan bir varlıktır. İnanıyorum ki Karaman, 31 Mart 2019 tarihinde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 Pazar günü de Türkçe duruş gösterecektir. Karaman 14 Mayıs'ta mazluma ümit, zalime korku salacaktır. İki gün sonra hem 13. Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz, hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında, yöresinde konuşlanan mihrakların ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar, yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil, sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları, bölünme ve iç karışıklıktır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir.

"TÜRKİYE'YE YÖN VEREMEZLER, TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRGE ÜLKESİ HALİNE GETİREMEZLER"

Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına neden olan caniler, bugün CHP'yle iş birliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, İYİ Parti ile emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandası ile nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm, Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi, 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz.

"YEDİ DÜVELİN BİLEĞİNİ SANDIKTA BÜKMEK İÇİN TEK YÜREK OLMAK ÜZEREYİZ"

Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları, alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumdalar. Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü 100. yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar, algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri kukla gibi oynatılan, kukla gibi güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur, Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Bunlar, cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. PKK'ya ve HDP'ye sözcülük yapacak kadar küçülmüştür. Zillet ittifakının miadı dolmuş, zillet ittifakının Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'den başka söylediği ve söyleyeceği bir şey olmamıştır. Onların hain ve hasmane destekçileri varsa bizim kahraman Karamanımız, dünya üzerinde parlayan kocaman bir ülkemiz vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar korkakların, korkulukların, kokuşmuşların üzerine üzerine yürüyoruz. Yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için tek yürek olmak üzereyiz.

"TÜRK TİPİ BAŞKANLIK BAŞKANLIK MODELİNİ KURUMSALLAŞTIRACAK YENİ BİR ANAYASA..."

Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta Türk Tipi Başkanlık modelini kurumsallaştırılacak yeni bir Anayasa olmak üzere gereken tüm hukuki, idari ve siyasi altyapıyı tesis ve temin edeceğiz. 15 Temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken siyasi, sosyal, idari ve ekonomik önlemleri kararlılıkla alacağız."